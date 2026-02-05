Suben a 175 los muertos en un ataque de individuos armados en el centro-oeste de Nigeria

Lagos, 5 feb (EFE).- El número de personas muertas este martes cuando individuos armados atacaron las comunidades de Woro y Nuku en el estado de Kwara, en el centro-oeste de Nigeria, ha ascendido de 50 a 175, según informó a EFE un líder comunitario local.

«Hasta el momento, hemos recuperado 175 cadáveres. Muchos de ellos se encontraron en el bosque durante una búsqueda realizada por jóvenes y personal de seguridad», declaró a EFE por teléfono a última hora del miércoles Khaleed Abba, líder comunitario de Woro.

«Algunas de las víctimas tenían las manos atadas a la espalda, lo que claramente significa que fueron capturadas y atadas antes de ser ejecutadas por los atacantes. Los atacantes corearon términos yihadistas mientras atacaban a los aldeanos. Muchas personas siguen desaparecidas, incluidas mujeres y niños», subrayó Abba. EFE

