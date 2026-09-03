Suben a diez las muertes por la bacteria ‘come carne’ en las costas de EEUU

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Miami (EE.UU.), 3 sep (EFE).- Las muertes por la bacteria ‘come carne’ subieron a diez en Estados Unidos este año, después de que Luisiana confirmara un sexto fallecido y Florida elevara su balance a cuatro, según los últimos datos de los departamentos de Salud de ambos estados, situados en la costa del Golfo.

Luisiana contabiliza 15 casos, seis más que a comienzos de agosto, de los que 14 se produjeron por la exposición de heridas abiertas al agua del mar y uno por otra vía, según el balance estatal actualizado al 2 de septiembre. La cifra supera ya el promedio de diez casos y una muerte al año que el estado registró en la última década.

Florida suma 20 casos y cuatro muertes, en los condados de Palm Beach, Marion, Bay y Broward, este último en el área metropolitana de Miami, según los datos actualizados este jueves por el Departamento de Salud del estado.

Misisipi contabiliza tres casos de Vibrio vulnificus entre 29 infecciones por bacterias de ese género, sin fallecidos, y Alabama suma 16 casos de vibriosis, incluida una muerte cuya especie causante no ha precisado.

Las autoridades sanitarias piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o al comer mariscos crudos, en especial ostras, ya que los casos aumentan de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.

A la bacteria se le conoce como ‘come carne’ porque la infección en la sangre produce lesiones en la piel con ampollas, además de fiebre, escalofríos y presión baja.

«Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse», advirtió el departamento de Luisiana en un comunicado. EFE

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