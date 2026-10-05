Suben a treinta los muertos en un ataque del grupo yihadista Boko Haram en Nigeria

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Lagos, 5 oct (EFE).- El número de muertos en un ataque perpetrado los pasados miércoles y jueves por el grupo yihadista Boko Haram en el noreste de Nigeria, en el estado de Borno, subió de dieciocho a treinta tras el hallazgo de nuevos cuerpos, confirmó este lunes a EFE una milicia local que colabora con el Ejército nigeriano contra el terrorismo.

«Nuestros hombres y jóvenes recuperaron más cuerpos en el bosque. Hasta ahora se han recuperado 30 cadáveres», explicó a EFE por teléfono Mohammed Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés).

«Junto con voluntarios locales, nuestros hombres siguen peinando el bosque en busca de más cadáveres», añadió, al destacar que el número de agricultores y aldeanos afectados por el ataque era mayor de lo que pensaban inicialmente.

Según relató a EFE previamente Goni, las víctimas fueron emboscadas por los yihadistas cuando se dirigían hacia sus tierras para cosechar y recoger leña, en las zonas de Ala, Musune y Gumma, en la localidad de Marte.

EFE intentó contactar para confirmar la nueva cifra de muertos con el portavoz de la Policía de Borno, Nahum Daso, que había cifrado inicialmente en 15 los fallecidos, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, otro agente adscrito al cuartel general de Borno, que quiso permanecer en el anonimato, confirmó la recuperación de más cadáveres y elevó a 28 las víctimas mortales.

«Sí, se recuperaron más cuerpos durante el fin de semana. Ahora, tenemos veintiocho, trece más de los quince que confirmamos inicialmente», detalló el policía, al asegurar que siguen las labores de búsqueda.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Asimismo, en el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años. EFE

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