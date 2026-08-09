Subsecretario de Estado de EEUU viaja a Trinidad y Tobago y Guyana para afianzar lazos

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San Juan, 9 ago (EFE).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, arribó este domingo a Trinidad y Tobago, en un viaje al Caribe que tendrá como segunda parada Guyana a finales de esta semana, para mantener conversaciones centradas en «la seguridad regional, la energía y la ampliación de la cooperación económica».

Según un comunicado difundido por el Departamento de Estado de EE.UU., Landau tiene previsto reunirse del 9 al 12 de agosto con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, para reforzar las relaciones bilaterales entre Washington y Puerto España en materia de energía, seguridad y economía.

Tras este encuentro, el representante estadounidense volará a Guyana, donde se espera que se reúna con el presidente guyanés, Irfaan Ali, y con miembros de su gabinete para ampliar la cooperación económica bilateral, reforzar las oportunidades de inversión y mejorar la colaboración en sectores estratégicos, entre ellos la energía y los minerales críticos.

El Departamento de Estado sostuvo que esta visita a ambos países caribeños refleja el compromiso de Washington de fortalecer las alianzas en todo el hemisferio occidental.

Asimismo, Estados Unidos busca impulsar prioridades comunes con sus socios regionales, entre ellas la seguridad regional, la resiliencia energética y la prosperidad económica.

Trinidad y Tobago, liderado por Persad-Bissessar es un aliado del Gobierno estadounidense de Donald Trump en materia de seguridad en el Caribe, ya que unieron fuerzas para luchar contra el narcotráfico en la zona y también forma parte de una coalición de los 12 países latinoamericanos que combaten el crimen organizado.

Del mismo modo, Guyana manifestó su apoyo a la respuesta antidrogas liderada por EE.UU. en el mar Caribe.

El país, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022. EFE

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