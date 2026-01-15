Tailandia «cuestiona la lógica» de la pausa de visados de inmigración por parte de EE.UU.

Bangkok, 15 ene (EFE).- Tailandia expresó este jueves que «cuestiona la verdadera lógica detrás del anuncio» que Estados Unidos hizo la víspera sobre la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos varios del Sudeste Asiático, después de una reunión con el embajador estadounidense en Bangkok.

El canciller de Tailandia -uno de los países afectados por la medida de la Administración de Donald Trump-, Sihasak Phuangketkeow, defendió hoy en una rueda de prensa que «el número de ciudadanos tailandeses en EE.UU., incluyendo aquellos que podrían estar indocumentados, no es alto en comparación con el de algunos países de la región que no están incluidos en la lista».

«Muchos tailandeses en EE.UU. trabajan de forma legal y honesta, (…), contribuyendo a la economía (…). Por eso, cuestionamos la verdadera lógica detrás de este anuncio general, especialmente cuando no se incluyen algunos países que podrían enfrentar mayores problemas», aseveró Phuangketkeow.

El canciller explicó que invitó al embajador de EE.UU. en Tailandia, Sean K. O’Neill, a una reunión para tratar la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes -aquellos que permiten residir de manera permanente y trabajar en EE.UU.- anunciada por Washington.

Según la cadena Fox News, la medida entraría en vigor el 21 de enero, y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

«La razón esgrimida por Estados Unidos son las limitaciones presupuestarias para apoyar a estas personas, muchas de las cuales podrían depender del sistema de asistencia social estadounidense (…). Esto podría desviar recursos de la asistencia social destinada a los ciudadanos estadounidenses», indicó Phuangketkeow, antes de afirmar que la pausa «se alinea» con la política ‘America First’ de Trump.

EE.UU. anunció la víspera la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Rusia, Irán, Brasil, Colombia y Cuba, así como varios del Sudeste Asiático: Birmania (Myanmar), Camboya, Laos y Tailandia.

El objetivo es evitar el ingreso de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos, declaró el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados estadounidenses en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas. EFE

