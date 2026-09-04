TECHO busca construir 700 viviendas para afectados por terremotos en Venezuela y Colombia

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Santiago de Chile, 4 sep (EFE).- La ONG internacional TECHO, con presencia en 18 países de Latinoamérica, puso en marcha una campaña para construir 700 viviendas de emergencia para los afectados por los terremotos en Venezuela y Colombia, informó la organización.

Gracias a un evento benéfico llamado «Miami Ayuda a Venezuela y Colombia», la organización recaudó el pasado viernes más de un millón de dólares, monto con el que planean construir 200 módulos de instalación rápida en Venezuela y 500 en Colombia.

En la gala solidaria participaron 270 miembros de la comunidad latina en Estados Unidos, entre ellos empresarios, filántropos y artistas como George Harris, Joaquina, Yovanna Ventura, Camila Canabal, Daniela Durán, Luisa Rangel y César Ruiz.

«Buscamos transformar la solidaridad en acción para que la mayor cantidad posible de familias pueda contar con esta solución transitoria y salir de situaciones de carpas, albergues o ambientes en donde no cuentan con el resguardo mínimo necesario», aseguró Juan José Ayerza, director ejecutivo de techo.

En Venezuela TECHO ya ha construido 25 viviendas de emergencia en el Estado de La Guaira, zona del norte afectada por el terremoto, y en Colombia inició el pasado fin de semana la construcción de los primeros siete módulos habitacionales en el Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados en la zona suroeste.

«En todos los países latinoamericanos hay un gran cariño por el pueblo venezolano y el pueblo colombiano (…) seguiremos movilizando lo máximo que podamos para generar el mayor impacto posible», enfatizó Ayerza.

El doble terremoto que sufrió Venezuela el 24 de junio dejó 5.546 fallecidos, 856 edificios colapsados y 190 afectados, y al menos 24.477 personas viviendo en campamentos transitorios, según el balance oficial.

En el caso de Colombia, el terremoto que sacudió al país el 10 de agosto dejó 331 fallecidos, 36.336 viviendas destruidas y 201.005 dañadas, con más de 460 mil personas afectadas en 16 departamentos y 494 municipios, según el recuento más reciente de las autoridades.

TECHO, de origen chileno, tiene presencia en 18 países de América Latina y el Caribe -entre ellos Colombia y Venezuela- y ha ayudado en emergencias como incendios forestales, huracanes y terremotos en Chile, Perú, Ecuador y Haití y, en sus casi tres décadas de historia, ha entregado más de 153.000 viviendas en la región. EFE

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