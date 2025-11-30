Temas del día de EFE Internacional del 30 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha disparado después de que el presidente Donald Trump advirtiera de que el espacio aéreo del país sudamericano está cerrado, una declaración repudiada y calificada como «insólita» por Venezuela, que considera que el anuncio supone la suspensión del programa de repatriación de emigrantes.

– La presión militar de Washington sobre Venezuela y la fijación con Cuba del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preocupan sobremanera en La Habana, donde se analizan las derivadas políticas y sobre todo económicas de un potencial cambio de régimen en Caracas.

UCRANIA GUERRA

Miami/Kiev.- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner se reúnen este domingo en Florida, en un lugar no determinado, con una delegación ucraniana encabezada por el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con quien abordarán el plan propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania.

(La visita es previa a la que realizará Steve Witkoff a Moscú la próxima semana)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este domingo el ataque ruso que dejó al menos un muerto y 19 heridos, según el balance del jefe de Estado, en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.

– Las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen posiciones en el este del país, cerca de la ciudad de Pokrovsk, tras una serie de operaciones descritas por Kiev como exitosas.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas este domingo en Honduras, en las duodécimas elecciones generales desde 1980, en una jornada considerada crucial la frágil democracia de un país donde más del 60% de la población se encuentra en situación de pobreza.

(Las elecciones se celebran después de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera en la campaña con el anuncio de que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas).

PAPA LÍBANO

Beirut – El papa viaja hacia Beirut donde mantendrá una reunión con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y pronunciará su primer discurso en el país, en el que se esperan palabras sobre la difícil situación económica y la enorme diáspora.

– Antes de partir de Estambul hacia Beirut el papa León XIV celebra junto con los líderes ortodoxos la Divina Liturgia en la Iglesia de San Jorge de Estambul y después se traslada al Patriarcado para una bendición.

ISRAEL NETANYAHU

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina del jefe del Estado.

– El líder de la formación izquierdista israelí Los Demócratas, Yair Golan, dijo este domingo que «solo el culpable pide el indulto».

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Las operaciones israelíes contra objetivos en Gaza a pesar de la tregua y mientras el número de muertos no se detiene y ya supera los 70.100, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí.

SUIZA DEFENSA

Ginebra – Los suizos votarán este domingo si el servicio militar, obligatorio para los hombres desde el siglo XIX, se mantiene o se transforma en un servicio ciudadano que incluya también a las mujeres, justo en un momento en que la defensa de Europa es considerada una prioridad y otros países están recuperando el servicio militar.

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – Las autoridades de Hong Kong acusaron este domingo a un estudiante de “incitar a la sedición” por haber realizado una petición en línea que exigía responsabilidades tras el incendio de Wang Fuk Court, que por el momento arroja un balance de 146 muertos y 79 heridos, con unos 150 residentes aún sin contactar.

– El devastador incendio de Wang Fuk Court ha devuelto al escrutinio a una Hong Kong que, durante un siglo, ha moldeado su paisaje urbano a base de tragedias que forjaron su disciplina de seguridad y su manera de construir en vertical. Por Mar Sánchez-Casado.

ASIA LLUVIA

Bangkok/Yakarta/Colombo – Las autoridades tratan de acceder a áreas remotas y actualizar los balances de fallecidos y desaparecidos por las intensas lluvia, especialmente en Indonesia, donde las inundaciones han dejado ya 435 muertos, aunque también en Tailandia (162 muertos) y Sri Lanka (193).

OPEP+ REUNIÓN

Viena.- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, celebra su segunda conferencia ministerial de este año para coordinar la política petrolera y eventualmente reajustar los niveles de su oferta de crudo.

CHILE ELECCIONES

Santiago.- Arranca la campaña electoral en Chile para la segunda vuelta presidencial, en la que la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda.

– Este domingo finaliza el plazo para publicar encuestas antes de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, realiza en Ciudad de México un homenaje a los exiliados catalanes en el país, previo a su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Londres.- R.UNIDO PARTIDOS.- Your Party, como se denomina provisionalmente el nuevo partido de izquierdas impulsado por el exlíder laborista Jeremy Corbyn, celebra su congreso fundacional en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde los delegados debatirán sobre sus objetivos entre crecientes divisiones internas.

París.- FRANCIA SUBASTA.- La casa de subastas Osenat pone a la venta el cuadro de Rubens ‘Cristo en la cruz’, de Rubens, que se creía desaparecido desde el siglo XVII y apareció en septiembre de 2024 en una mansión de París.

Moscú.- MOLDAVIA TRANSNISTRIA.- Elecciones parlamentarias en la separatista región moldava de Transnistria.

Zagreb.- CROACIA PROTESTA.- Zagreb acoge hoy una marcha en contra el crecimiento de incidentes de extrema derecha y el uso de símbolos pro-fascistas en Croacia, país miembro de la UE desde 2013. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- Llega a Ginebra una exposición itinerante en la que los visitantes entran a un remolque para experimentar 50 grados de temperatura, simulando en lo que podría convertirse el mundo por culpa del cambio climático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL POLÍTICA.- El Bloco de Esquerda, uno de los principales partidos de izquierda en Portugal, elige un nuevo líder tras la marcha de Mariana Mortágua, tras los malos resultados electorales en los últimos comicios legislativos y municipales.

O.Medio

15:45h.- Beirut.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV llega al Líbano tras su visita a Turquía y acude al Palacio presidencial para su visita al presidente, Joseph Aoun (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV se dirige a las autoridades libaneses y el cuerpo diplomático en el primer discurso en Líbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN CONTAMINACIÓN.- La contaminación del aire en Irán ha alcanzado niveles críticos en varias ciudades, con Teherán como epicentro de una crisis que no solo afecta la vida cotidiana de millones de personas, sino que cobra al año decenas de miles de vidas y le cuesta al país miles de millones de dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argel.- ÁFRICA COLONIALISMO.- Argelia acoge la conferencia internacional sobre los crímines del colonialismo en África.

América

15:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El actor Andy García está en la fase final de postproducción de ‘Diamond’, su último largometraje como director, una cinta «independiente» que tras 15 años en busca de financiación ha conseguido rodar en solo 25 días con «muy poco dinero» pero un guion que atrajo a un elenco estelar que incluye a Brendan Fraser, Robert Patrick y Bill Murray. (Texto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- La temporada de huracanes del Atlántico concluye con sorpresas tras menos ciclones de los pronosticados (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ESPAÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, realiza en Ciudad de México un homenaje a los exiliados catalanes en el país (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO VIH.- Personas que viven con VIH y migrantes LGBTI+ realizan en Tijuana el ‘Besotón Sidoso Internacional’, un evento que busca visibilizar a estas comunidades con besos que trascienden fronteras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Culmina el plazo de los partidos políticos de Perú para celebrar las elecciones primarias donde deben escoger a sus candidatos presidenciales para los comicios de 2026. (Texto)

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245