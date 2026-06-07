Temas del día de EFE Internacional del domingo 7 de junio de 2026 (09:00 horas)

8 minutos

DESTACADOS

UCRANIA GUERRA

Londres – El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street en Londres al presidente francés, Emmanuel Macron y al canciller alemán, Friedrick Merz, para abordar su apoyo continuado a Ucrania en la guerra contra Rusia. Downing Street

Leópolis – Tras el rechazo del presidente ruso, Vladimir Putin, a la oferta de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de tener una reunón directa, Ucrania apuesta por aumentar los ataques en territorio ruso, cambiar la dinámica en el frente y ejercer más presión internacional sobre Moscú .

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IRÁN GUERRA

Teherán- Irán y Estados Unidos continúan el intercambio de ataques en el golfo Pérsico, mientras las conversaciones de paz siguen estancadas. (Texto)

-El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán para entregar un “mensaje especial” para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

PÉRÚ ELECCIONES

Lima – Perú celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes aspiran a gobernar el país para el periodo 2026-2031.

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ARMENIA ELECCIONES

Ereván – Casi 2,5 millones de armenios están llamados a las urnas para participar en las elecciones legislativas más polarizadas de los últimos años, debido a las presiones rusas por el acercamiento del país caucásico a la Unión Europea (UE)

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KOSOVO ELECCIONES

Pristina – Kosovo celebra hoy elecciones legislativas anticipadas, las terceras en menos de un año y medio en esta antigua provincia serbia de mayoría albanesa que proclamó unilateralmente su independencia en 2008.

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ADEMÁS

ITALIA ELECCIONES

Roma.- Italia celebra este domingo y mañana lunes el segundo turno de sus elecciones municipales con la isla de Cerdeña y seis capitales de provincia en juego, una cita electoral que servirá nuevamente para medir la fuerza de la derecha de Giorgia Meloni y de su oposición de centroizquierda. (Texto)

OPEP REUNIÓN

Viena.- La alianza OPEP+, integrada por los 11 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 10 productores de crudo independientes, evalúa, en una conferencia ministerial telemática, si reajusta el nivel de su oferta de ‘oro negro’ en medio de la perturbación de los mercados causada por el cierre del estrecho de Ormuz. (Texto)

Agenda Informativa

Europa

Ereván.- ARMENIA ELECCIONES.- Los armenios votan en unas decisivas elecciones legislativas, que pueden definir el rumbo de su política exterior, centrada hasta hace poco solo en Rusia, para muchos años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ARTE ESPAÑA.- La casa de subastas Piguet presenta a EFE una emblemática obra del pintor Manolo Millares, uno de los principales artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX, que pondrá a la venta la próxima semana después de 30 años en manos de coleccionistas privados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- OPEP REUNIÓN.- La alianza OPEP+, integrada por los 11 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 10 productores de crudo independientes, evalúa, en una conferencia ministerial telemática, si reajusta el nivel de su oferta de ‘oro negro’ en medio de la perturbación de los mercados causada por el cierre del estrecho de Ormuz. (Texto)

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Italia celebra este domingo y mañana lunes el segundo turno de sus elecciones municipales con la isla de Cerdeña y seis capitales de provincia en juego, una cita electoral que servirá nuevamente para medir la fuerza de la derecha de Giorgia Meloni y de su oposición de centroizquierda. (Texto)

Pristina.- KOSOVO ELECCIONES.- Kosovo celebra hoy elecciones legislativas anticipadas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Tras el rechazo del presidente ruso, Vladimir Putin, a la oferta de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de tener una reunón directa Ucrania apuesta por aumentar los ataques en territorio ruso, cambiar la dinámica en el frente y ejercer más presión internacional sobre Moscú . (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO SIJISMO.- Concentración de la comunidad sij de Reino Unido para conmemorar el aniversario del ataque, en 1984, de su santuario más sagrado en Amristar. Trafalgar Square

13:00h.- París.- FRANCIA ELECCIONES.- El líder de la Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, lanza oficialmente su campaña presidencial para las elecciones de 2027 con un mitin en Saint-Denis, a las afueras de París. (Texto)

17:40h.- Londres.- UCRANIA GUERRA.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street en Londres al presidente francés, Emmanuel Macron y al canciller alemán, Friedrick Merz, para abordar su apoyo continuado a Ucrania en la guerra contra Rusia. Downing Street

América

Montevideo.- URUGUAY FRÍO.- Uruguay alcanza el primer mes con alerta pública de nivel rojo ante el descenso de las temperaturas, decretada por el Gobierno y que permite que las personas sintecho sean evacuadas de forma obligatoria. (Texto)

00:00h.- Washington.- EEUU TRUMP.- NBC emite una entrevista en exclusiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Asunción.- PARAGUAY ELECCIONES.- Los partidos políticos de Paraguay celebran elecciones internas simultáneas para elegir a sus candidatos a los comicios municipales del 4 de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Perú celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes aspiran a gobernar el país para el periodo 2026-2031. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

12:00h.- Río de Janeiro.- AVIACIÓN IATA.- Los miembros de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que reúne a 470 aerolíneas de todo el mundo, discuten las perspectivas para el sector en 2026 en medio de la crisis energética por el conflicto en Oriente Medio, en el primer día de la reunión anual del organismo en Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

13:00h.- Sao Paulo.- BRASIL LGTB.- Trigésima edición de la Parada del Orgullo LGTB+ de São Paulo, una de las mayores del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Simpatizantes del candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, hacen una «estampatón» en la que pintarán mensajes sobre la camiseta amarilla de la selección de fútbol, objeto de polémica por el uso por votantes de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Carrera 19 No. 43A-25 Teusaquillo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- El Festival de Música Sacra toma la medina de Fez, la ciudad más medieval de Marruecos. (Texto) (Foto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA VENEZUELA.- La presidenta interina de venezuela, Delcy Rodríguez, finaliza su viaje oficial a la India

Seúl.- COREA DEL SUR JAPÓN.- Corea del Sur y Japón reanudan el ejercicio naval de búsqueda y rescate (SAREX) que llevaba nueve años suspendido, en medio del reciente estrechamiento de lazos bilaterales ante tensiones regionales relacionadas con Taiwán y Corea del Norte. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR NVIDIA.- El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, lanza la primera bola en un partido del equipo de béisbol del conglomerado surcoreano Doosan, en el marco de una visita al país asiático en la que se espera que se reúna con dirigentes de algunas de las empresas más destacadas.

Pekín.- CHINA EDUCACIÓN.- Inasequible al desaliento, el empresario chino Liang Shi se presenta este año a la selectividad china por trigésima vez, convertido a sus 59 años en un símbolo de perseverancia pero también en blanco de las críticas de quienes ven en su caso un intento de atraer atención pública. (Texto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA EDUCACIÓN.- Arranca el examen nacional de ingreso a la universidad chino, conocido como ‘gaokao’, en el que millones de estudiantes de toda China se juegan su futuro. (Texto) (Vídeo)

Pekín.- COREA DEL NORTE CHINA.- El presidente de China, Xi Jinping, realiza a partir de este lunes una visita de Estado de dos días a Corea del Norte por invitación del líder del hermético país, Kim Jong-un, en medio de la intensificación de los contactos entre ambos países (Texto)

Redacción EFE Internacional

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