Temas del día de EFE Internacional del martes, 14 de julio de 2026 (14:00 horas)

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20 minutos

DESTACADOS

UE GIBRALTAR

Bruselas – La UE y el Reino Unido rubrican este martes el acuerdo sobre Gibraltar, lo que supone el último paso oficial antes de la entrada en vigor del pacto que regulará el nuevo estatus del enclave británico tras el Brexit y que incluye el desmantelamiento de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

(El acuerdo incluye también medidas para proteger el espacio europeo sin fronteras Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera).

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– El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ofrecerá declaraciones a los medios tras la firma.

– Cobertura de los actos organizados por el Gobierno de Gibraltar en la Verja.

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – El Ejército iraní aseguró este martes que las Fuerzas Armadas no cederán «ni un ápice» sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de «guardián» de ese paso marítimo.

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– El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que había completado una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán, en una operación de cinco horas que concluyó a las 22:15 hora del este de EE.UU. (02:15 GMT del martes).

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– Un ataque atribuido a Irán contra dos buques petroleros que transitaban por la ruta marítima sur del estrecho de Ormuz causó la muerte a un tripulante indio y heridas a otros seis de esta nacionalidad y dos ucranianos, informó en la madrugada de este martes el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.

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– Además, Irán ha lanzado este martes nuevos ataques contra Jordania y Baréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.

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– Irán también rescató este martes a 23 tripulantes de un buque granelero que sufrió una vía de agua tras colisionar con otra embarcación al norte de la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en un nuevo incidente registrado en medio de la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos.

– Y su ministro de Petróleo dijo que las exportaciones de crudo del país continúan «con normalidad» pese a que Estados Unidos revocó la exención temporal de las sanciones petroleras prevista en el memorando de entendimiento para la paz y mientras Washington restablece el cerco naval sobre la República Islámica.

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YEMEN CONFLICTO

Saná – El conflicto del Yemen, iniciado a finales de 2014 y estancado desde 2022, vuelve a atravesar uno de sus momentos más delicados después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente bombardeara el aeropuerto de Saná, la capital del país, para impedir el aterrizaje de un avión procedente de Irán, un episodio que hace temer una reactivación de la guerra.

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– Se enviará una crónica desde Saná sobre si la población de la capital, controlada por los rebeldes hutíes, teme a que la guerra vuelva a sus calles golpeadas por un conflicto que devastó a un país entero. Por Jaled Abdalá (Texto)

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas – Venezuela sigue adelante con su plan para hacer frente al problema de las miles de personas que se han quedado sin vivienda por los devastadores efectos del doble terremoto del 24 de junio, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, continúa con los cambios en su Gabinete, tras el nombramiento de un nuevo canciller, Félix Plasencia.

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– Catia La Mar (Venezuela) – La búsqueda entre los escombros tras el potente doble terremoto en Venezuela deja víctimas colaterales que acuden a varios de los 14 hospitales de campaña internacionales instalados, principalmente, en la devastada región costera de La Guaira, aledaña a Caracas.

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Nueva York – El director musical venezolano Gustavo Dudamel y el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, detallan a EFE el lanzamiento de una campaña internacional de apoyo a la recuperación de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.

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ADEMÁS

IRÁN GUERRA LÍBANO | Roma – Delegaciones del Líbano, Estados Unidos e Israel se reúnen en Roma en un encuentro de carácter organizativo y ejecutivo para avanzar en la aplicación del acuerdo marco alcanzado en Washington.

EEUU IRAK | Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, para impulsar la cooperación en sectores como el de hidrocarburos. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

TAILANDIA INCENDIO – Bangkok – El número de víctimas mortales del incendio en un bar de Bangkok alcanza ya la treintena, mientras 24 pacientes permanecen hospitalizados en estado crítico y las autoridades avanzan en la investigación de las causas del fuego. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

TWITTER ANIVERSARIO | Nueva York – Twitter cumple 20 años convertido en X, una plataforma muy distinta de la que revolucionó la conversación pública en internet y que hoy busca redefinirse con la inteligencia artificial como eje de su estrategia, aunque el uso de esa tecnología no ha estado exento de polémica. (Texto) (Foto)

EEUU SUBASTAS | Nueva York – La casa Sotheby’s subasta uno de los Tiranosaurio rex más grandes y completos jamás descubiertos, por un precio estimado de entre 20 y 30 millones de dólares. (Texto) (Foto) (Video)

FRANCIA FIESTA NACIONAL | París – Un contingente de medio millar de militares de la denominada Coalición de Voluntarios para Ucrania, entre ellos efectivos españoles, abre este año el desfile del 14 de julio en París, el último que preside Emmanuel Macron en una década como jefe de Estado de Francia. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

ATENTADO NIZA ANIVERSARIO | Niza (Francia) – El presidente Emmanuel Macron encabeza en Niza la ceremonia oficial del décimo aniversario del atentado del 14 de julio de 2016, en el que un camión arrolló a la multitud congregada durante la Fiesta Nacional francesa, causando 86 muertos y más de 450 heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:40h.- Leer.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita el mando de las fuerzas sanitarias de despliegue rápido «Ostrfriesland» en Leer.

15:00h.- Bruselas.- UE GIBRALTAR.- El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el ministro de estado británico para Europa, Stephen Doughty, rubrican el acuerdo sobre Gibraltar, (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Bruselas.- UE IA.- Representantes de Anthropic participan en una audiencia ante la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo para hablar sobre los riesgos

16:43h.- Moscú.- RUSIA ESPACIO.- Rusia lanza la nave espacial Soyuz MS-29 con tres tripulantes abordo rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). (Texto)

18:00h.- Niza.- ATENTADO NIZA ANIVERSARIO.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside en Niza la ceremonia oficial del décimo aniversario del atentado del 14 de julio de 2016, en el que un camión arrolló a la multitud congregada en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional francesa, causando 86 muertos y más de 450 heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA INUNDACIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en el acto conmemorativo por la catástrofe de las inundaciones en el valle del Ahr, junto con el primer ministro de Renania-Palatinado, Gordon Schnieder. (Foto)

Liubliana.- ESLOVENIA OTAN.- El comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, se reúne con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar.

Viena.- UE AUSTRIA.- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, realiza una visita a Austria.

París.- ATENTADO NIZA ANIVERSARIO.- Se cumplen los 10 años del atentado yidahista en Niza, donde murieron 86 personas y hubo 458 heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Delegaciones del Líbano, Estados Unidos e Israel se reúnen en Roma en un encuentro de carácter organizativo y ejecutivo para avanzar en la aplicación del acuerdo marco alcanzado en Washington.

París.- FRANCIA FIESTA NACIONAL.- Los responsables de la Coalición de Voluntarios, los países comprometidos a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad para el caso de que alcanzara un alto el fuego o un acuerdo de paz con Rusia, asisten como invitados de honor al desfile del 14 de julio en los Campos Elíseos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bodø.- NORUEGA ALEMANIA.- El ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide, se reúne con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la localidad de Bodø, en el norte del país, donde abordan la situación en el Alto Norte y el Ártico y la cumbre de la OTAn la semana pasada. (Texto) (Foto)

Estocolmo.- ERICSSON RESULTADOS.- La empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson presenta resultados del primer semestre de su año fiscal.

Oslo.- NORWEGIAN RESULTADOS.- La aerolínea de bajo coste noruega Norwegian presenta resultados del primer semestre de su año fiscal.

Leópolis (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- La salina de Drohobich, una de las empresas más antiguas de Ucrania, que se basa en la tecnología centenaria de evaporación amplía su producción y atrae a miles de visitantes a pesar de la guerra, que provocó la toma de la mayor plante de productcción de sal del país por parte de Rusia en Donetsk. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Nueva York.- CITIGROUP RESULTADOS.- Citigroup presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en el primer trimestre un beneficio neto atribuido de 5.800 millones de dólares, un 42 % más que un año antes, impulsado por el crecimiento de sus negocios de mercados y banca de inversión. (Texto)

13:00h.- Nueva York.- BANK OF AMERICA RESULTADOS.- Bank of America presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primero un beneficio neto atribuido de 8.155 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo periodo del año anterior. (Texto)

13:00h.- Nueva York.- GOLDMAN SACHS RESULTADOS.- Goldman Sachs presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras haber registrado en el primero un beneficio neto atribuido de 5.548 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la fortaleza de la banca de inversión y el negocio de mercados. (Texto)

13:00h.- Nueva York.- JPMORGAN RESULTADOS.- JPMorgan Chase presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primero un beneficio neto atribuido de 16.460 millones de dólares, un 13 % más que en el mismo periodo del año anterior. (Texto)

13:00h.- Nueva York.- WELLS FARGO RESULTADOS.- Wells Fargo presenta hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, después de haber obtenido en el primero un beneficio neto atribuido de 5.000 millones de dólares, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior. (Texto)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY PROTESTAS.- La Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos de Paraguay convoca a una protesta de dos días en Asunción para reclamar el «abandono del Estado al campo» y el acceso a programas productivos del Gobierno del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de junio. (Texto)

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

15:00h.- Nueva York.- TWITTER ANIVERSARIO.- Twitter cumple 20 años convertido en X, una plataforma muy distinta de la que revolucionó la conversación pública en internet y que hoy busca redefinirse con la inteligencia artificial como eje de su estrategia, aunque el uso de esa tecnología no ha estado exento de polémica (Texto) (Foto)

16:00h.- Nueva York.- ONU YEMEN.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobará una nueva resolución para extender el seguimiento de los ataques hutíes contra la navegación comercial en el mar Rojo.

16:00h.- Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida ejecuta al décimo reo del año mientras lidera la pena de muerte en EEUU (Texto) (Foto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presenta los resultados del Censo Económico Nacional Urbano, la radiografía más completa del

18:00h.- San José.- NICARAGUA MINERÍA.- La Fundación del Río, la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, la Fundación Sin Límites y la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua presentan un atlas que documenta la expansión de las concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes, su ubicación, el origen del capital de las empresas concesionarias y su superposición con la red hídrica. (Texto)

17:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA LITERATURA.- La académica mexicana Raquel Xochiquetzal Rivera presenta su investigación ‘Popol Wuj: memoria histórica y resistencia cultural del pueblo maya en Guatemala’, en el que defiende que el texto sagrado de los K’iche’ es un «dispositivo político» de resistencia cultural y defiende el derecho absoluto de las comunidades originarias a narrar su propia historia frente a los sesgos eurocéntricos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Nueva York.- VENEZUELA TERREMOTO.- El director musical venezolano Gustavo Dudamel y el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, detallan a EFE el lanzamiento de una campaña internacional de apoyo a la recuperación de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, los ministros designados de Hacienda y Comercio participan en una conversación en el Atlantic Council sobre la agenda del próximo Gobierno colombiano y sus vínculos con EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a junio pasado, después de que en mayo pasado se registrase una inflación interanual del 33,2 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CHINA.- Previa del viaje de funcionarios panameños a China para sostener reuniones «de alto nivel» con las autoridades de ese país para abordar la detención de buques de bandera de Panamá en los puertos de China y la renovación de un acuerdo bilateral sobre transporte marítimo. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR INFRAESTRUCTURA.- En El Salvador, cientos de familias viven en edificios que han sido declarados con bandera roja debido a daños estructurales significados, ocasiones principalmente por terremotos, y que han sido declarados inoperables o inhabitable, lo que los pone en riesgo ante eventos como la reciente catástrofe en Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ESPAÑA ARGENTINA.- La Embajada de España en Buenos Aires alberga este martes una mesa de diálogo sobre el vínculo entre Argentina y España que contará con la presencia de la Secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla (Texto)

Nueva York.- EEUU BANCA.- La banca estadounidense inaugura este martes la temporada de resultados del segundo trimestre con la publicación de las cuentas de JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup, que servirán para medir el impacto de la evolución de los tipos de interés, la actividad de banca de inversión y la incertidumbre económica.

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa Sotheby’s subasta uno de los Tiranosaurio rex más grandes y completos jamás descubiertos, por un precio estimado de entre 20 y 30 millones de dólares.

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de junio de 2026. (Texto)

22:00h.- Caracas.- VENEZUELA ESPAÑA.- ICEX España ofrece una conferencia virtual sobre los retos y oportunidades de invertir en Venezuela. (Texto)

O.Medio

09:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL REPÚBLICA CHECA.- Da comienzo en Tel Aviv el Foro Empresarial Israel-República Checa, en cuyo marco prestarán declaraciones el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Petr Macinka.

10:00h.- Al Bireh (Cisjordania).- ISRAEL PALESTINA.- Organizaciones palestinas de apoyo a los presos lanzan este martes una campaña internacional para denunciar la violencia sexual contra detenidos palestinos en cárceles israelíes, presentar testimonios de exreclusos y reclamar mayor protección legal y rendición de cuentas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Ramala.- MUNDIAL 2026 FRANCIA-ESPAÑA.- Los palestinos de Cisjordania siguen desde una pantalla gigante instalada en las calles de Ramala el partido de las semifinales del Mundial entre España y Francia. (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL DEPORTE.- Israel concluye este martes la 22ª edición de los Juegos Macabeos, también conocidos como ‘Olimpiadas Judías’, que este año ha reunido a unos 5.000 atletas amateurs judíos durante dos semanas en un ecosistema que, más allá de la competición, está confeccionado para que los deportistas extranjeros abracen el sionismo en un momento de grave crisis reputacional para el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Doha.- CATAR EMIR.- El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, continúa este martes recibiendo las condolencias por la muerte de su padre Hamad bin Khalifa Al Thani de jefes de Estado, miembros de las familias gobernantes, dignatarios y ciudadanos en el Palacio de Lusail. (Texto)

África

Gaborone.- BOTSUANA LGTB.- Audiencias judiciales, los días 14 y 15 de julio, en el caso de dos mujeres que reclaman su derecho a casarse en Botsuana, en un caso que podría convertir a este país en el segundo en legalizar el matrimonio homosexual en África, después de Sudáfrica en 2006.

Pretoria.- SUDÁFRICA ACTIVISTA.- Audiencia en el proceso para la posible extradición del activista beninés panafricanista Kémi Séba, reclamado en su país por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado abril en Sudáfrica.

Asia

Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de junio de las exportaciones, que crecieron un 13,8 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN SOFTBANK.- El grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank celebra un evento para clientes centrado en impulsar la transformación empresarial mediante la inteligencia artificial y que contará con intervenciones de sus presidentes, Masayoshi Son y Junichi Miyakawa.

Islamabad.- PAKISTÁN CACHEMIRA.- Se cumple el plazo lanzado por los manifestantes en la Cachemira paquistaní para que el Gobierno acepte sus demandas, tras lo cual el movimiento marchará el miércoles hasta la capital provincial Muzaffarabad.

Pekín.- CHINA I.SALOMÓN.- El ministro de Exteriores de Islas Salomón, Nelson Houenipwela, prosigue una visita al gigante asiático, en un momento en el que Australia y China se disputan influencia en ese archipiélago del Pacífico, considerado una pieza clave en la competencia regional.

Pekín.- CHINA KAZAJISTÁN.- El ministro de Exteriores de Kazajistán, Yermek Kosherbayev, concluye una visita oficial a China.

Redacción EFE Internacional

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