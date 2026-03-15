Tokio no descarta envíar buques de guerra a Ormuz, pero pide «cautela»

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Tokio, 15 mar (EFE).- Un alto cargo del partido gobernante japonés dijo este domingo que Tokio no descarta enviar buques de guerra a defender el estrecho de Ormuz, como ha pedido el presidente estadounidense, Donald Trump, pero dejó claro que el país debe considerar la posibilidad con «cautela».

«Legalmente, no descartamos la posibilidad de emitir una orden de seguridad marítima en virtud del artículo 82 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa, pero dado el conflicto en curso, debemos tomar una decisión con cautela», advirtió el jefe del consejo de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Takayuki Kobayashi, durante un programa en la televisión pública NHK.

Kobayashi aseguró que el listón para el envío de buques de guerra a Ormuz «es muy alto», y destacó su deseo de que el Gobierno japonés «considere con tranquilidad» cómo puede evolucionar la situación en Oriente Medio para tomar medidas apropiadas.

Es la primera reacción de un alto cargo japonés después de que Trump dijera el sábado en redes sociales que espera que «muchos países» envíen «buques de guerra» al estrecho de Ormuz, entre ellos Japón, para mantenerlo «abierto y seguro», tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

«Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada», escribió Trump en su red social, Truth Social.

El bloqueo de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20 % del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética mundial.

Trump ha declarado que, «si es necesario», la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz lo antes posible y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una «coalición internacional» para escoltar barcos por el paso. EFE

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