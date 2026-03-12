Tres marineros tailandeses siguen desaparecidos tras ataque a carguero en Ormuz

Bangkok, 12 mar (EFE).- Tres marineros tailandeses permanecen desaparecidos este jueves tras el ataque que dañó al carguero tailandés MV Mayuree Naree en el estrecho de Ormuz en la víspera, mientras 20 tripulantes fueron rescatados y trasladados a tierra por la Marina de Omán.

El portavoz de la Marina Real de Tailandia, el contralmirante Parach Rattanachaipan, informó en un comunicado de que el buque sufrió daños por una explosión en aguas próximas a ese estratégico paso marítimo, lo que obligó a los 23 miembros de la tripulación a evacuar la embarcación.

Las operaciones de rescate de la Marina Real de Omán permitieron poner a salvo a 20 de los marineros, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a los tres restantes.

El comandante en jefe de la Marina tailandesa, el almirante Phairote Fuangchan, contactó el miércoles con su homólogo omaní, el contralmirante Saif bin Nasser Al Rahbi, para agradecer la asistencia prestada y solicitar que se intensifiquen los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos.

«La Marina Real de Tailandia sigue profundamente preocupada por la suerte de los tres tripulantes restantes y ha solicitado cooperación para acelerar las labores de búsqueda y rescate», señaló la institución en un comunicado publicado en Facebook por la Oficina del Portavoz de la Armada.

Según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO), el carguero fue alcanzado por un proyectil no identificado a unas 11 millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Omán, lo que provocó un incendio a bordo y obligó a la tripulación a abandonar la nave y solicitar asistencia.

El buque, propiedad de la naviera tailandesa Precious Shipping Public, quedó en llamas tras el impacto, mientras la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó posteriormente la autoría del ataque y también se adjudicó otro contra el barco vinculado a Israel Expres Room.

El incidente se produce en medio de una escalada de ataques contra embarcaciones en torno al estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio energético mundial entre los golfos Pérsico y de Omán, por donde circula cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado al menos 17 incidentes que han afectado a barcos en torno al estrecho de Ormuz. EFE

