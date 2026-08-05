Tres muertos en un tiroteo masivo en Carolina del Norte

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Washington, 5 ago (EFE).- Tres personas murieron y otra resultó herida en un tiroteo masivo en la localidad estadounidense de Prospect Hill, Carolina del Norte, según informaron este miércoles las autoridades locales, que indicaron que uno de los fallecidos es el sospechoso de haber disparado.

Las autoridades aclararon que se trata de un incidente aislado y el sheriff del Condado de Caswell (donde se encuentra Prospect Hil), Tony Durden, declaró en rueda de prensa que todos los implicados son adultos y pertenecen a la misma familia.

El sábado pasado, se produjo otro tiroteo masivo en una hamburguesería de la localidad de Twin Falls (Idaho), en el que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas.

Los tiroteos masivos son uno de los problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según las estadísticas del Gun Violence Archive, en lo que va de año se han producido 290 en todo el país. EFE

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