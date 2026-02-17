Tres palestinos murieron por derrumbes de pozos de arena mientras buscaban agua en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 17 feb (EFE).- Tres gazatíes murieron tras producirse el año pasado diecinueve derrumbes de pozos de arena profundos en la Franja mientras los cavaban en búsqueda de agua, según el informe anual 2025 del grupo de Defensa Civil de Gaza publicado este martes.

«Los equipos de rescate lograron extraer y salvar a los ciudadanos que quedaron enterrados en la arena dentro de estos pozos, pero tres de ellos fallecieron tras ser trasladados a hospitales», afirmó Defensa Civil de Gaza en un comunicado hoy.

El informe emitido por el grupo de rescatistas gazatí alertó sobre un aumento significativo de derrumbes de pozos de agua en los últimos meses, después de que los ciudadanos recurrieran a ellos durante la guerra en la Franja para «satisfacer sus necesidades de agua, especialmente en las zonas donde fueron desplazados».

En el documento se insta también a «las autoridades competentes» a encontrar «alternativas sólidas» que proporcionen agua a los ciudadanos y a evitar que recurran a cavar sus propios pozos y «pongan en peligro sus vidas».

Las muertes por derrumbe en la Franja de Gaza, devastada tras más de dos años de ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, se han sucedido constantemente por diversos motivos.

El pasado 11 de diciembre, un temporal de lluvias que azotó el enclave palestino provocó la caída de muros y viviendas, acabando con la vida de al menos cuatro personas que quedaron sepultadas entre los escombros.

La situación en Gaza sigue siendo crítica con organizaciones internacionales alertando que el volumen de ayuda humanitaria cuyo acceso permite Israel es insuficiente y con la segunda fase del alto el fuego, en vigor desde el pasado 10 de octubre, enquistada sobre el terreno.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

De hecho, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua superó este domingo los 600 fallecidos.

Desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó «actos de genocidio» contra los palestinos, al menos 72.060 gazatíes (entre ellos más de 20.000 niños) han muerto según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza. EFE

