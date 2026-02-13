Tres personas fallecen en los Alpes franceses por una avalancha de nieve

1 minuto

París, 13 feb (EFE).- Tres personas fallecieron este viernes en la estación de esquí de Val d’Isère (sureste) victimas de una avalancha de nieve que se produjo cuando esquiaban en una zona fuera de pista, informaron las autoridades locales.

La avalancha se produjo alrededor del mediodía y arrastró a un grupo de cinco esquiadores, que iban equipados (radiotransmisor de avalanchas, pala y sonda) y acompañados por un profesional, precisó el Ayuntamiento de Val d’Isère.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de rescate, tres de las cinco personas afectadas fallecieron, según dijo la misma fuente.

El riesgo de avalanchas es especialmente alto en los Alpes este viernes.

Météo France ha clasificado el macizo de la Vanoise, donde se encuentra Val d’Isère, así como la mayoría de los macizos de los Alpes del norte, con un nivel de riesgo de avalanchas «alto», en una escala de 4 sobre 5.

Según la Prefectura (delegación del Gobierno) de Altos Alpes, veintidós personas han perdido la vida en avalanchas en Francia desde el inicio de la temporada, la mayoría desde enero, con un fin de semana particularmente negro el 10 y 11 de enero, en el que se registraron seis fallecidos. EFE

