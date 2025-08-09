Tres soldados tailandeses heridos por una mina en medio del alto el fuego con Camboya

(Actualiza con comunicados de Camboya y Tailandia)

Bangkok, 9 ago (EFE).- Tres soldados tailandeses resultaron heridos este sábado a raíz de la explosión de una mina terrestre mientras realizaban una patrulla cerca de la frontera con Camboya, en medio de un frágil alto el fuego tras los combates en julio, indicó en un comunicado el Ejército de Tailandia.

Uno de los soldados perdió el pie izquierdo en este incidente, que provocó heridas en el brazo y espalda a otro militar, mientras el tercero sufre problemas de audición, apunta el texto.

El trío se entraba patrullando esta mañana un área fronterizo en la provincia de Sisaket, a unos 530 kilómetros al noreste de Bangkok, cuando uno de los efectivos pisó una mina terrestre.

Este es el tercer incidente en menos de un mes donde soldados de Tailandia resultan heridos por minas cerca de la frontera con Camboya.

Dos incidentes similares previos, el 16 y 23 de julio, provocaron el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países y desencadenaron el fuerte enfrentamiento registrado desde el 24 de julio y durante cinco días en varios puntos de la frontera de casi 820 kilómetros que comparten, que dejaron al menos 44 muertos.

Tras el incidente de hoy, el Ministerio de Exteriores de Tailandia acusó a Camboya, como ya hizo en las dos ocasiones previas, de violar su soberanía al «colocar (en su territorio) nuevas minas terrestres, en flagrante violación del derecho internacional».

«Estas acciones de la parte camboyana suponen un obstáculo significativo para la implementación del alto el fuego acordado por ambas partes», apunta el texto de Bangkok.

En respuesta, el Gobierno de Camboya rechazó la acusación y aseguró que «no ha plantado, ni plantará nuevas minas terrestres» al asegurar que esos artefactos fueron colocados hace décadas durante la guerra civil camboyana.

«No se ha realizado una investigación oficial y transparente sobre el incidente reportado que involucró a soldados tailandeses heridos. En ausencia de hechos verificados, es esencial que todas las partes actúen con moderación en sus declaraciones públicas», apunta un comunicado del portavoz gubernamental, Tep Kallyan.

El lunes de la semana pasada los Gobiernos de Bangkok y Nom Pen sellaron un alto el fuego, que se mantiene a pesar de las acusaciones cruzadas de violar el cese de hostilidades.

Los dos países acordaron este jueves permitir que observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) vigilen sobre el terreno el cumplimiento del acuerdo.

Bangkok y Nom Pen, cuya frontera fue cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia, arrastran una histórica disputa territorial que se recrudeció el pasado mes de mayo con la muerte de un soldado camboyano en una refriega entre los dos Ejércitos en una zona reclamada por ambas partes. EFE

