Tribunal georgiano interviene cuentas de siete ONG sospechosas de «actividades enemigas»

Tiflis, 27 ago (EFE).- El Tribunal de Tiflis intervino hoy a petición de la Fiscalía General de Georgia las cuentas bancarias de siete ONG en el marco de una investigación de «actividades enemigas» y financiación de acciones contra el orden constitucional de Georgia.

«Se trata de una investigación de actividades de sabotaje, de ayuda a actividades enemigas por organizaciones extranjeras y de la movilización de recursos financieros para acciones contra el orden constitucional y la seguridad nacional», señaló en un comunicado la Fiscalía General.

Agregó que durante las manifestaciones de protesta del año pasado, que exigían liberar a los presos políticos y repetir las elecciones parlamentarias, los violentos que actuaron contra la Policía fueron equipados por las OGN cuyas cuentas fueron suspendidas.

Más de 500 manifestantes y unos 170 policías resultaron heridos en los momentos más álgidos de las protestas, que continúan de manera intermitente hasta hoy.

Según la Fiscalía General, algunos de los que participaron en las acciones violentas estaban armados y equipados con máscaras de gas, cascos, máscaras, porras y gas pimienta.

Los líderes las siete ONG, añade el comunicado, «instaron abiertamente a la población a la desobediencia y la resistencia, y sus recursos organizativos y financieros se destinaron a ayudar a las personas implicadas en actos violentos».

Entre las organizaciones a las que les arrestaron sus cuentas bancarias se encuentran el Centro por la Justicia Social, la Fundación de la Sociedad Civil, la Sociedad Internacional por la Democracia Defensores de la Democracia.

«Esto va ya de represiones masivas», comentó en la redes sociales el conocido jurista y defensor de los derechos humanos Vajtán Menabdze, quien advirtió que los delitos que investiga la Fiscalía General se castigan con entre siete años de prisión y cadena perpetua. EFE

