Trinidad y Tobago denuncia que pandillas venezolanas colaboran con delincuentes locales

San Juan, 25 ago (EFE).- El comisionado de la Policía de Trinidad y Tobago, Allister Guevarro, afirmó este lunes que la delincuencia venezolana está desempeñando un papel cada vez mayor en el panorama delictivo del país, especialmente en materia de narcóticos, armas de fuego y tráfico de personas.

Sus comentarios se produjeron después de que la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, declarara su apoyo a la decisión de Estados Unidos de desplegar «recursos militares» en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de «los cárteles terroristas de la droga» en la región.

Guevarro explicó a la prensa que, si bien las pandillas venezolanas no mantienen una presencia territorial generalizada ni han establecido estructuras de mando dentro de Trinidad y Tobago, se han convertido en colaboradores de las pandillas locales.

«Ciertas redes criminales con sede en Venezuela han buscado aprovechar la proximidad geográfica y las vulnerabilidades económicas para facilitar su comercio ilícito», declaró Guevarro.

«Los datos de inteligencia sugieren que algunos actores venezolanos colaboran con pandillas locales, principalmente como facilitadores del tráfico transfronterizo», añadió.

Por su parte, el subcomisionado de Policía, Junior Benjamin, indicó que están prestando mayor atención a los pandilleros vinculados a la delincuencia transnacional, a través de la operación ‘Summer Slam’.

«Estamos investigando tanto a personas locales como extranjeras, incluyendo venezolanos, que creemos que podrían estar amenazando la seguridad pública y el orden público de Trinidad y Tobago en este momento, bajo el estado de emergencia», detalló.

Dada su proximidad con Venezuela, Benjamin afirmó que la Policía se centra en las actividades delictivas que se llevan a cabo en el suroeste y que se esperan más operativos policiales en esa zona del país.

«Al observar las tendencias durante la última semana, aproximadamente, hemos notado que ciudadanos venezolanos han sido arrestados o, en algunos casos, identificados como sospechosos de varios delitos graves, incluyendo homicidios, robos, lesiones, allanamientos de morada e incluso violaciones», señaló.

El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, anunció este lunes un despliegue de 15.000 efectivos en los estados Zulia y Táchira (oeste), ambos fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

Las acciones del Gobierno venezolano tienen lugar en medio de las tensiones con EE.UU., ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, para combatir el narcotráfico. EFE

