Trump aprovecha las elecciones en Brasil para criticar el conteo de votos en EEUU

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El presidente Donald Trump aprovechó la primera vuelta de las elecciones en Brasil, que dieron una ventaja al candidato conservador Flávio Bolsonaro, para criticar el conteo de votos en algunas circunscripciones estadounidenses dominadas por los demócratas.

«125 millones de personas votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados salieron poco después de que se cerraran las votaciones, en EL MISMO DÍA! En Detroit, Filadelfia, California y numerosas otras ciudades y estados, los resultados, con cifras mucho más pequeñas, a menudo tardan semanas en ser amañadas, quiero decir, calculadas», dijo Trump en su plataforma Truth Social en la noche del domingo.

El conteo electoral es una de las obsesiones de Trump, que afronta malas perspectivas según los sondeos en los comicios de medio mandato, el 3 de noviembre.

Trump considera, sin haber podido probarlo ante la justicia, que ganó las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Desde entonces ha hecho de la denuncia del conteo de votos uno de sus ejes de política interna.

El Departamento de Justicia ha abierto investigaciones a estados demócratas como California o Illinois.

Las elecciones legislativas y presidenciales son organizadas por los estados en Estados Unidos.

Brasil cuenta en cambio con un sistema federal, con un Tribunal Superior Electoral que centraliza y organiza los comicios.

Trump había dicho la semana pasada que vigilaba «de cerca» las elecciones presidenciales brasileñas.

Flávio Bolsonaro obtuvo 47,06% de los sufragios frente a 45,12% para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 100% de las urnas contabilizadas.

Un triunfo de Flávio Bolsonaro representaría una gran victoria estratégica para el republicano, que ha creado una alianza de seguridad regional, el Escudo de las Américas, con una mayoría de países de la región.

Bolsonaro ha dicho que está dispuesto a pedir el ingreso de Brasil en esa alianza.

jz/nn

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