Trump asegura que Irán «se está portando muy bien» porque hace «todo» lo que él le pide

Compartir

2 minutos

Washington, 24 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán «se está portando muy bien» y consideró que el gobierno de los ayatolás está haciendo «todo» lo que él les pide en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra.

«Irán se está portando muy bien. Están aceptando todo lo que yo quiero», aseguró el mandatario a la salida de una comida con senadores republicanos en el Capitolio.

En plenas negociaciones de paz con Irán, Trump no dudó en matizar estas palabras y aseguró que las autoridades iraníes «tienen que hacerlo (aceptar la propuesta de Estados Unidos)» ya que, de lo contrario, Washington podría volver a bombardear la república islámica.

Este mensaje llega después de que horas antes hubiera advertido de que pondría fin «de inmediato» a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz.

«Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!», dijo Trump en su red Truth Social.

A su vez, Trump aseguró que «EE. UU. no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan».

Trump acudió este miércoles al Capitolio para reunirse con los senadores republicanos, en lo que se esperaba que fuera un encuentro de alta tensión después de que el martes el Senado votara por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán.

La votación prosperó gracias al apoyo de cuatro senadores republicanos, Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Bill Cassidy de Luisiana, lo que refleja el creciente descontento en las filas conservadoras con la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero. EFE

acd/asb/fpa