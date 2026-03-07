Trump avisa que «no permitirá la influencia extranjera» en el Canal de Panamá

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, avisó este sábado de que «no permitirá la influencia extranjera» en América como parte de su nueva doctrina, «lo que incluye al Canal de Panamá», que declaró su «canal favorito» ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

«No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo», manifestó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’ ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos, como Mulino.

El líder republicano enmarcó la importancia de la vía marítima en su «nueva» versión de la Doctrina Monroe, que ha bautizado como ‘Doctrina Donroe’, para justificar la intervención de Estados Unidos en América y proteger al continente de la influencia de potencias de otras regiones.

Aunque no habló de acciones en concreto, Trump reiteró su interés por el canal de manera directa al mandatario panameño.

«Presidente de Panamá, amo ese canal, José. Pienso que (Panamá) hizo el mayor acuerdo en la historia. Lo compró por 1 dólar de uno de nuestros brillantes presidentes (Jimmy Carter en 1977). No puedo dormir por ese acuerdo. Se lo dieron por 1 dólar», manifestó el mandatario.

La relación con Mulino ha estado marcada por la tensión tras los primeros meses de mandato de Trump en 2025, cuando amenazó con recuperar el Canal de Panamá por la supuesta influencia de China, afirmación rechazada por el Gobierno panameño, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con Pekín.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

Trump basaba su tesis de la «influencia maligna» de China en el hecho de que dos de los cinco puertos situados en torno al canal los operaba una filial del conglomerado chino CK Hutchison, lo cambió desde el pasado 23 de febrero tras un fallo judicial inapelable que declaró nula la concesión. EFE

