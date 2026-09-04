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Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania para reavivar las negociaciones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 4 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que sus emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este fin de semana a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra.

«Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras», declaró a la prensa Trump, quien recordó que no ha recibido el Premio Nobel de la Paz pese a sus esfuerzos para terminar conflictos internacionales. EFE

er/jlp

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