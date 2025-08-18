Trump dice que hay que hay que discutir «posibles intercambios de territorio» en Ucrania
Washington, 18 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes al inicio de su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en Washington que es necesario hablar de «posibles intercambios» de territorio en Ucrania, en referencia a las exigencias planteadas por Moscú para alcanzar la paz.
«Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra que son bastante obvias, y muy tristes, de hecho», dijo Trump. EFE
asb/vh
(foto)(vídeo)