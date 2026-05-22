Trump dice que quiere que el nuevo presidente de la Fed sea «totalmente independiente»

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Washington, 22 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que quiere que este sea «totalmente independiente».

«Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y simplemente haga un gran trabajo. Que no me mire a mí ni a nadie más, que haga lo suyo y haga un gran trabajo», declaró el mandatario, quien en el pasado presionó al anterior presidente de la Fed, Jerome Powell, para que bajara los tipos de interés. EFE

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