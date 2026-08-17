Trump ordena reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur a horas de su inicio

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran este lunes, ya que, a su juicio envían una señal «inapropiada y hostil» dada su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Los ejercicios denominados Ulchi Escudo de Libertad «están procediendo según lo planeado», indicó el Ministerio de Defensa surcoreano en una breve declaración a periodistas.

Trump criticó el domingo en su plataforma Truth Social los ejercicios con su aliado Seúl no «solo por costosos», sino porque «envían una señal totalmente inapropiada y hostil» hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y «no amenazante» desde que él volvió al poder en 2025.

Las maniobras tienen una duración prevista de 11 días, y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte.

Trump publicó en Truth Social una foto al lado del líder norcoreano Kim Jong Un en un encuentro en 2019, durante su primer mandato y afirmó que considerando su buena relación con Kim Jong Un, no está contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los «redujera sustancialmente».

El coronel Ryan Donald, portavoz del Comando de las Fuerzas Combinadas Estadounidenses y Surcoreanas, comentó que las maniobras simularán combates contra soldados norcoreanos, fortalecidos por su participación en la guerra rusa en Ucrania.

– Daño a la coordinación –

La oficina presidencial surcoreana declaró en un comunicado que espera que la buena relación de Trump con el líder norcoreano permita a ambos países retomar el diálogo.

«El gobierno sigue de cerca el mensaje publicado hoy por el presidente Trump en redes sociales y espera que la relación amistosa entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte dé lugar a un diálogo significativo», indicó la presidencia surcoreana.

La reducción de las maniobras «dañará la coordinación de la alianza, atrasará el proceso para que Corea del Sur asuma más responsabilidad en su propia defensa, y debilitará la disuasión de posibles conflictos en Asia», comentó a la AFP Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de la Universidad de Mujeres Ewha, en Seúl.

Pyongyang había denunciado el jueves los ejercicios militares conjuntos y advirtió de una posible respuesta mediante medidas de «disuasión» más contundentes.

Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.

Estados Unidos mantiene estacionados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país frente a amenazas militares de Pyongyang.

Las dos países países asiáticos terminaron con un armisticio la guerra de 1950-53, y no con un tratado de paz.

Trump ha cuestionado las antiguas alianzas militares de Estados Unidos, empezando por la OTAN. El mandatario critica a sus socios occidentales por negarse a apoyar su guerra contra Irán, que ya va por su sexto mes y sin avances hacia un acuerdo negociado.

En ese sentido, Trump también arremetió contra Corea del Sur este domingo. «Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’, señaló en su publicación.

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