Trump propuso poner su nombre a un aeropuerto de Washington y a Penn Station de Nueva York

Washington, 6 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, habría condicionado el desbloqueo de fondos federales para el proyecto ferroviario Gateway en Nueva York a que rebautizaran con su nombre el aeropuerto internacional Washington-Dulles y la neoyorquina Penn Station, según informaron medios locales este viernes citando fuentes que pidieron el anonimato.

La propuesta habría sido trasladada por parte de funcionarios de la Administración al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en el marco de las conversaciones para reactivar unos 16.000 millones de dólares destinados al túnel ferroviario bajo el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey, un proyecto llamado Gateway.

Schumer habría rechazado la idea de rebautizar con el nombre de Trump el aeropuerto Washington-Dulles y la Penn Station de Nueva York, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el medio Politico, al considerar que el presidente podía restituir en cualquier momento la financiación del proyecto si él quisiera.

La Casa Blanca no ha comentado públicamente estas informaciones.

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey demandaron el martes al Gobierno para forzar el restablecimiento inmediato de los recursos paralizados que afectan a este proyecto ferroviario.

El pasado octubre, el Departamento de Transporte congeló 18.000 millones de dólares en fondos que afectan al proyecto Gateway y a otros planes de infraestructura al considerarlos sujeto a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de los gobiernos demócratas.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, la Administración de Trump le ha declarado la guerra a los programas DEI.

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey interpusieron la demanda el martes por la noche en un tribunal neoyorquino y reclamaron a un juez una orden que impida al Departamento de Transporte mantener los fondos congelados, con las principales autoridades de los dos estados advirtiendo de la pérdida de empleos y la suma de costes que afrontan.

El Gateway, considerado clave para el corredor ferroviario noreste, prevé un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson. Según medios, la paralización del proyecto podría dejar sin empleo a aproximadamente 1.000 trabajadores. EFE

