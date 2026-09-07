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Tusk lamenta triunfo de la ultraderecha en Alemania y arremete contra los que la celebran

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cracovia (Polonia), 7 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó el triunfo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en los comicios regionales del domingo en el estado federado de Sajonia–Anhalt y arremetió contra los que en Polonia celebran esta victoria.

«En Polonia, solo idiotas o traidores pueden alegrarse del triunfo de AfD en Alemania. Hay bastantes de ellos en Konfederacja y PiS», escribió en una primera reacción a la victoria de la fuerza ultraderechista en su cuenta de X, en la que aludió explícitamente a los dos principales partidos ultraconservadores de su país.

En tanto, en declaraciones a la cadena de radio polaca VOX FM, el ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, tildó este lunes el resultado electoral de «señal muy alarmante», y advirtió: «Cuando otros se vuelven nacionalistas, en lugar de paz tenemos conflictos».

Por su parte, la ministra de Desarrollo regional, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz calificó a la AfD de «neofascistas» vinculados a Rusia, mientras el titular del Interior, Marcin Kierwiński, tildó de «Targowica contemporánea» a quienes celebran la victoria, en referencia a la confederación de nobles polacos que en 1792 pidió la intervención de Rusia en Polonia.

El ex primer ministro Mateusz Morawiecki afirmó en la emisora Radio Zet que el auge de AfD es «preocupante» por sus lazos con Rusia y culpó de su victoria a las «élites de la izquierda liberal de Bruselas».

La AfD se alzó ayer con la victoria electoral en el estado federado de Sajonia-Anhalt con el 43,8 % de los votos, y duplicó así con creces su resultado de los comicios regionales de 2021. EFE

mag/egw/cg

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