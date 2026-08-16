Ucrania asegura haber dejado sin servicio 7 de los 10 mayores almacenes de Wildberries

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Berlín, 16 ago (EFE).- Ucrania aseguró este domingo que sus ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, han dejado fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de la compañía.

«Ucrania ha dejado fuera de servicio 7 de los 10 mayores centros logísticos de Wildberries», señaló el Ministerio ucraniano de Defensa en la red social Facebook.

El último ataque contra la empresa se produjo la pasada noche, cuando varios drones fueron lanzados contra la región de Moscú.

Además del almacén de Domodédovo, también dejó de funcionar el centro logístico de la empresa situado en el parque industrial Kóledino, según Defensa.

Según Kiev, era el almacén de Wildberries de mayor superficie, con 250.000 metros cuadrados.

Esta semana el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania cifró en más de 100.000 millones de rublos (1.051 millones de euros o 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados a Wildberries con sus ataques de drones de larga distancia.

Según dijo, Ucrania ha provocado incendios y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa.

En un escenario pesimista -para la empresa. los perjuicios financieros podrían incluso alcanzar los 200.000 millones de rublos (2.101 millones de euros o 2.428 millones de dólares), de acuerdo con la inteligencia ucraniana.

Según Kiev, las necesidades totales de financiación de Wildberries ya se estiman en 1,3 billones de rublos (13.660 millones de euros o 15.780 millones de dólares).

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, justifica los ataques ucranianos a Wildberries, que comenzaron a mediados de julio, con el argumento de que la compañía rusa almacena suministros militares y componentes para drones. EFE

cae/av