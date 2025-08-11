The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania asegura haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron en la noche

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 11 ago (EFE).- Las autoridades ucranianas aseguran haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron el país en la noche del 10 al 11 de agosto.

Los ataques, según las fuerzas de defensa aéreas citadas por la agencia Ukrininfor, fueron repelidos por aviones ucranianos, unidades de guerra electrónica y de misiles antiaéreos.

El 10 de agosto el Ejército ruso había perpetrado un ataque contra la estación central de autobuses de Zaporiya y un hospital universitario dejando a 20 personas heridas.

Otra ataque contra Jarkov causó un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, según la administración militar local.

En el último día se registraron 137 enfrentamientos.EFE

rz/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR