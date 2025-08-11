Ucrania asegura haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron en la noche
Berlín, 11 ago (EFE).- Las autoridades ucranianas aseguran haber neutralizado 59 de 71 drones rusos que atacaron el país en la noche del 10 al 11 de agosto.
Los ataques, según las fuerzas de defensa aéreas citadas por la agencia Ukrininfor, fueron repelidos por aviones ucranianos, unidades de guerra electrónica y de misiles antiaéreos.
El 10 de agosto el Ejército ruso había perpetrado un ataque contra la estación central de autobuses de Zaporiya y un hospital universitario dejando a 20 personas heridas.
Otra ataque contra Jarkov causó un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, según la administración militar local.
En el último día se registraron 137 enfrentamientos.EFE
