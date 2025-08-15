The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania ordena nuevas evacuaciones en el este frente al avance ruso

Ucrania ordenó el jueves nuevas evacuaciones en una zona de la región de Donetsk (este) que incluye la ciudad de Druzjivka, tras el rápido avance del ejército ruso en los últimos días.

«Hemos empezado la evacuación obligatoria de las familias con niños de la ciudad de Druzjivka» y de varios pueblos cercanos, declaró el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filachkin, e indicó que todavía hay 1.879 niños en la zona.

El gobernador justificó la medida por la intensidad de los bombardeos en la región y el peligro que representan, sin hacer referencia directa al avance ruso.

El ejército ruso ha progresado a un ritmo inusualmente rápido en este sector estratégico del frente oriental.

El avance se produce poco antes de la esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, prevista el viernes en Alaska.

Un mapa publicado por DeepState, una web que sigue el avance de la guerra, muestra un estrecho corredor ahora bajo control ruso y que podría suponer una amenaza para la ciudad de Dobropillia, al noroeste de Pokrovsk, epicentro de los combates.

Las fuerzas rusas lograron el martes su mayor avance en 24 horas en territorio ucraniano desde hace más de un año, según un análisis de AFP basado en datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja junto a Critical Threats Project (CTP).

