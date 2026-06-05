Ultraderecha alemana insiste, tras viajar a Rusia, en oponerse a que Ucrania entre en UE

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Berlín, 5 jun (EFE).- La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición y primero en intención de voto en las encuestas, ha vuelto a expresar su oposición a una futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) después de que esta semana varios de sus políticos visitaran San Petersburgo.

Markus Frohnmaier, portavoz para Asuntos Exteriores de AfD y uno de los responsables del partido que se desplazó al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, lamentó este viernes en su cuenta de X que el canciller Friedrich Merz presione actualmente a Hungría para desbloquear la adhesión de Ucrania al bloque.

«Una adhesión de Ucrania a la UE no redunda en interés de Alemania. Significaría una enorme carga financiera y peligro de guerra para los alemanes. Bajo un Gobierno de AfD impediremos una adhesión de Ucrania a la UE», subrayó.

Además, defendió el viaje a Rusia, en el que se reunió entre otros con el jefe del gigante gasístico ruso Gazprom, Alexéi Miller, frente a las críticas de las que ha sido objeto en Alemania, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores reconociera que había desaconsejado el desplazamiento.

«Hablar de la posibilidad del regreso a las baratas materias primas rusas es la definición de lo que corresponde a los intereses alemanes. Lo que por el contrario va realmente en contra de los intereses alemanes es seguir regalando nuestro bienestar a Zelenski», agregó, en alusión al presidente ucraniano.

En un comunicado, el grupo parlamentario de AfD señaló que Ucrania no cumple «ni de lejos» los requisitos de acceso a la UE debido a déficits en el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción y advirtió también de los costes de reconstrucción y de fomento que recaerían sobre la UE.

Además de Frohnmaier, viajaron a San Petersburgo el diputado Petr Bystron -bajo investigación en Alemania por haber presuntamente recibido sobornos de Rusia, entre otros delitos-; Jörg Urban, líder de la formación en Sajonia; y el diputado Steffen Kotré.

Los tres participaron en el marco del foro económico de San Petersburgo en un panel con Kiril Dmitriev, empresario y director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que ha actuado como emisario del presidente Vladímir Putin en las negociaciones con Estados Unidos.

Entre las propuesta de AfD figura hacer lo posible para volver a poner en marcha del gaseoducto ruso Nord Stream, destruido parcialmente en un acto de sabotaje cometido en 2022 y por el que se investiga a exmiembros de fuerzas especiales ucranianas.

La fuerza ultraderechista ha lamentado con frecuencia la pérdida de la que hasta la invasión rusa de Ucrania era la principal vía de suministro de gas a Alemania y ha criticado a menudo la supuesta inacción de las autoridades germanas a la hora de esclarecer lo que ocurrió. EFE

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