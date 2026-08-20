Un alcalde del partido de Merz llama abiertamente a votar por la ultraderecha

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Berlín, 20 ago (EFE).- El alcalde de la población de Altmärkische Höhe (este de Alemania), Bernd Prange, llamó en una carta abierta a votar por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia Anhalt el próximo 6 se septiembre, en contra de la línea de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), presidido por el canciller Friedrich Merz.

«Siento cada vez menos representados por la CDU mis valores -mérito, orden, soberanía nacional, racionalidad económica y protección de nuestra identidad cultural», dice Prange en la carta.

Luego anuncia que el 6 de septiembre votará por la AfD y que espera que muchos conservadores hagan lo mismo; y criticó que su partido se haya abierto cada vez más hacia la izquierda y haya tenido un cordón sanitario contra la formación ultraderechista mientras que, según él, acepta una cooperación con fuerzas de ultraizquierda.

La CDU descarta coaliciones tanto con la AfD como con La Izquierda y ha fijado esa postura en una resolución de un congreso del partido cuya validez Merz ha reiterado en repetidas ocasiones.

«Tengo miedo de que parte de la CDU traicione el país y el partido», dijo.

En Sajonia-Anhalt la AfD encabeza las encuestas de intención de voto con cerca del 40 por ciento de los votos, lo que podría darle la mayoría absoluta.

En todo caso, si no se llegase a ese extremo, la CDU podría verse en una situación en la que para formar una mayoría tendría que aliarse no sólo con el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes sino que tendría que buscar algún tipo de cooperación con La Izquierda.

Prange dice que quiere que AfD logre la mayoría absoluta para «que la CDU despierte, el partido se rebele contra su curso de izquierda y que Friedrich Merz dimita».EFE

rz/cg