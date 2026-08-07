Un alcalde y otras dos personas detenidas por el incendio cerca de Atenas

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La justicia griega puso en detención preventiva a tres personas, entre ellas el alcalde de una localidad al oeste de Atenas, en relación con el incendio forestal que arrasó en esa región más de 11.000 hectáreas la pasada semana.

Los investigadores creen que el incendio se inició el 31 de julio a causa de una chispa procedente de los cables eléctricos de un parque eólico situado cerca de Agios Vasilios, un pueblo costero a 85 kilómetros al noroeste de Atenas.

El alcalde de la localidad de Stylida (a 140 km al noroeste de la capital), Giannis Apostolou, es propietario de una empresa de instalaciones eléctricas vinculada al parque eólico.

Los investigadores le acusan, así como a un contratista de su empresa y al propio propietario del parque eólico, de «incendio intencionado en un bosque» y de «daños a instalaciones de utilidad pública», según medios locales.

Se enfrentan a penas de más de diez años de cárcel.

Según la agencia de noticias griega ANA, las autoridades han decidido suspender las operaciones del parque eólico, situado en la frontera entre las regiones de Beocia y Ática.

Los fuertes vientos, con rachas que alcanzaron los 130 km/h el pasado fin de semana, propagaron el fuego por el monte Citerón, cerca de Atenas, y quemaron más de 11.000 hectáreas en cinco días, provocando un «grave daño medioambiental», lamentó el miércoles el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

«Haremos todo lo que esté en nuestra mano para favorecer la regeneración natural», aseguró.

El propietario de las turbinas eólicas está acusado de no haber limpiado la vegetación. Según ANA, el 27 de junio ya se había producido un incendio en la misma línea eléctrica.

Cuando se instaló el parque eólico, hace más de 10 años, los vecinos intentaron sin éxito impedirlo mediante acciones legales.

Además del bosque, los matorrales y los olivares afectados por el incendio, en la localidad costera de Porto Germeno, a orillas del golfo de Corinto, resultaron dañadas más de 120 construcciones y viviendas.

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