Un ataque con dron genera «gran» fuga de agua en mayor desalinizadora del oeste de Libia

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Túnez, 9 ago (EFE).- La planta desalinizadora de Zawiya, la más grande del oeste de Libia, fue atacada la mañana de este domingo con un dron de origen desconocido, lo que provocó una «gran» fuga de agua y daños «importantes» en las tuberías de transporte, informó la compañía a través de redes sociales.

El ataque, que no causó daños humanos, se produjo apenas 24 horas después de que fuera impactada la refinería de Zawiya -la más grande del país, con una capacidad de producción de 120.000 barriles por día-, también mediante el uso de un dron, según explicó este sábado la empresa estatal en un comunicado.

Ambos ataques se produjeron en un contexto en el que las milicias del oeste del dividido país -afines al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), liderado por Abdelhamid Dbeiba- mantienen enfrentamientos constantes entre sí, especialmente en zonas cercanas a la capital, Trípoli, con Zawiya entre los objetivos principales.

Los miembros del Consejo Municipal de la localidad renovaron hoy el llamamiento emitido ayer tras el ataque a la refinería, mediante el que instaron a abrir una investigación urgente «para identificar a los responsables intelectuales y a los directamente implicados en los hechos».

«Exigimos la apertura de una investigación urgente sobre las circunstancias del incidente, la identificación de la fuente del dron y la entidad detrás de su operación, así como la revelación de todas las circunstancias y detalles relacionados con el suceso», manifestaron tras el ataque a la refinería, una petición en la que insistieron después de la agresión a la desalinizadora.

Instaron a «determinar la responsabilidad legal» de ambos hechos y «remitir a las autoridades judiciales» a todas las personas cuya implicación «se demuestre de manera directa o indirecta, sin excepciones ni inmunidades».

Además, solicitaron la adopción de medidas de seguridad para proteger las instalaciones petroleras y las infraestructuras «vitales» ubicadas en el término municipal de Zawiya, una zona especialmente agredida por combates entre milicias y enfrentamientos de bandas.

En este sentido, responsabilizaron a las autoridades del GUN de la protección de las instalaciones públicas y las instaron a «no permitir que se conviertan en zonas abiertas ante cualquier manifestación armada», ya que esto supone un perjuicio para «sus trabajadores y las zonas residenciales circundantes».

Libia vive en estado permanente de alerta, tanto por los enfrentamientos entre milicias como por las revueltas populares, especialmente en el oeste, en las que los participantes exigen acabar con la división y la prolongada crisis que afecta al país desde hace más de una década.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar. EFE

sb/av