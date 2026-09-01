Un ataque ruso contra Kiev y sus alrededores deja ocho muertos

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Un ataque «masivo» con misiles y drones rusos contra Kiev y sus alrededores dejó ocho muertos, siete de ellos en un depósito ferroviario de la capital, informaron las autoridades ucranianas el martes por la mañana.

«El ataque con misiles balísticos cobró la vida de siete personas, seis de las cuales eran nuestros empleados. Un colega se encuentra hospitalizado con lesiones», aseguró el director de Ferrocarriles de Ucrania, Oleksandr Pertsovskii, en la plataforma de mensajería Telegram.

Agregó que hubo «una destrucción generalizada».

En la madrugada, periodistas de la AFP en Kiev escucharon una docena de fuertes explosiones y vieron destellos en el cielo momentos después de que la fuerza aérea advirtiera de la llegada de misiles balísticos.

«La región de Kiev sufrió esta noche un ataque masivo con misiles y drones de ataque rusos», aseguró en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración militar regional de Kiev, Timur Tkachenko.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció que durante la noche había llevado a cabo «un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance» así como drones de combate.

Según el Ministerio, las fuerzas rusas bombardearon «empresas del complejo militar-industrial, así como del sector de combustible y energía en la ciudad de Kiev y su región, implicadas en la producción de sistemas de misiles, sistemas no tripulados y sus componentes, así como en el suministro de combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania».

La Fuerza Aérea ucraniana había advertido previamente de «la amenaza del uso de armas balísticas y otros medios de ataque» contra esa zona del país.

Ucrania sufre una escasez de misiles interceptores, en particular de los estadounidenses Patriot desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, para defenderse contra los cada vez más numerosos proyectiles de trayectoria balística rusos.

Los últimos ataques se produjeron en un momento en que Ucrania se enfrenta a una campaña aérea rusa cada vez más intensa que ha desencadenado repetidas alertas, interrumpido las actividades comerciales e impulsado protocolos de seguridad más estrictos de cara al nuevo año escolar.}

Este martes, en Rusia, se produjo un incendio en el importante puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, que fue blanco de un ataque con drones, anunció el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko.

Este puerto, una infraestructura clave para las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón, ha sido blanco de repetidos ataques con drones ucranianos en los últimos meses.

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