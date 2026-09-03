Un ataque ruso contra un edificio residencial en Odesa causa al menos 17 heridos

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Berlín, 3 sep (EFE).- Un ataque ruso durante la pasada noche contra un edificio residencial en Odesa, en el sur de Ucrania, ha causado al menos 17 heridos, entre ellos tres niños, denunció este jueves el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Serguí Lisak.

Según indicó en un mensaje de Telegram, en el ataque resultaron dañados varios apartamentos situados entre las plantas 10 y 17 de un edificio residencial de 21 plantas, así como varios vehículos.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), no se produjo ningún incendio.

En el lugar del ataque trabajan los servicios municipales y todos los equipos de emergencia, incluidos psicólogos. EFE

cae/ah