Un ciberataque contra una importante base de datos personales pone en vilo a Liechtenstein

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Ginebra, 4 ago (EFE).- El pequeño Estado de Liechtenstein, uno de los países más ricos del mundo, sufrió la semana pasada un ciberataque contra una base estatal de miles de datos personales sobre titulares de empresas y sociedades, lo que ha llevado a las autoridades a lanzar una investigación y tomar medidas de defensa, según informaron este martes los medios del principado.

El ataque cibernético contra el llamado Registro de Titulares Reales (VwbP por sus siglas en alemán), perpetrado en la noche entre el 29 y el 30 de julio, fue dirigido de forma «específica y aislada» y tuvo un «alto nivel técnico», señaló este martes la web de información Lie:zeit.

De acuerdo con el periódico local Liechtensteiner Vaterland, se trata de una acción «sin precedentes» con la que se ha logrado sustraer los nombres de los titulares reales de 31.000 entidades jurídicas, un número considerable para un microestado de apenas 40.000 habitantes.

Ante ello, el Gobierno estableció en las últimas 48 horas un equipo de crisis, ha desconectado de la red otros sistemas con datos sensibles y está sometiendo sus sistemas a comprobaciones de seguridad.

«Seguimos trabajando intensamente para esclarecer los hechos y adoptar las medidas contra el criminal ciberataque», indicó la primera ministra Brigitte Haas en una rueda de prensa organizada este martes para informar de lo ocurrido.

El registro se creó en 2021 en coordinación con socios europeos del país con el fin de aplicar las directivas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales.

En él figuran el nombre de entidades jurídicas junto al de sus titulares reales, detallando su fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia, aunque no se incluyen domicilios, números de teléfono, o datos financieros tales como volumen de negocios, patrimonios o dividendos.

Los titulares cuyos datos se hayan visto comprometidos serán informados, apuntaron las autoridades.

El país alpino, enclavado entre Suiza y Austria, alberga miles de fideicomisos con baja tributación, y como su vecino helvético ha logrado durante décadas labrarse una reputación de centro financiero internacional seguro y discreto. EFE

abc/icn