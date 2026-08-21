Un cohete surcoreano lanzado desde Brasil se autodestruye tras desviarse de su ruta

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Río de Janeiro, 20 ago (EFE).- Un cohete comercial de la empresa surcoreana Innospace se autodestruyó el miércoles, 35 segundos después de haber despegado del Centro de Lanzamientos de Alcántara, la base espacial de Brasil, por haberse desviado de su ruta prevista, informaron este jueves fuentes oficiales.

«Un desvío en relación a la trayectoria planeada fue identificado, por lo que la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interrumpió la operación, siguiendo los protocolos de seguridad», explicó el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil en un comunicado.

Los destrozos del aparato, luego de que los operadores activaran el sistema de terminación de vuelo (autodestrucción), cayeron en un área marítima de seguridad previamente establecida, por lo que el incidente no dejó víctimas ni daños materiales, con excepción del propio cohete.

Pese a lo ocurrido, el primer vuelo de prueba del cohete suborbital Sebit permitió a Innospace recoger informaciones importantes en condiciones reales de vuelo sobre sus diferentes sistemas, que permitirán a la empresa evaluar el vehículo y planear el desarrollo de las próximas etapas y de futuras pruebas.

De acuerdo con la nota, el cohete despegó normalmente desde la plataforma de lanzamientos, por lo que sus operadores consiguieron durante el corto vuelo recoger informaciones relacionadas a los sistemas de propulsión, dirección, navegación y control, así como al rastreo y a los demás sistemas asociados a la operación.

El Sebit es un cohete suborbital de un único nivel, equipado con un motor híbrido de tres toneladas.

A diferencia de los cohetes comerciales destinados a colocar satélites en órbita, el Sebit fue desarrollado para transportar cargas útiles a altitudes de hasta 100 kilómetros, lo que permite su uso para experimentos y verificaciones tecnológicas y para misiones de investigación científica.

El nuevo incidente ocurrió ocho meses después de que otro cohete lanzado por Innospace desde el Centro de Alcántara se estrellara segundos después de despegar, en un accidente que no causó daños ni víctimas, pero que frustró el primer lanzamiento comercial de un vehículo espacial desde territorio brasileño.

El Hanbit-Nano se estrelló luego de que el aparato registrara una anomalía en pleno vuelo.

El cohete lanzado en diciembre de 2025, de 21,8 metros de altura y 20 toneladas de peso, transportaba cinco pequeños satélites que pretendía colocar en órbita.

Innospace es una startup surcoreana que produce pequeños vehículos lanzadores de satélites y que firmó un contrato para utilizar la base brasileña como plataforma para enviar satélites por encomienda de diferentes países.

El Centro de Lanzamiento de Alcántara está ubicado en el estado brasileño de Maranhao (norte), próximo al océano Atlántico y en una región amazónica de baja densidad demográfica a pocos kilómetros de la línea del Ecuador, condiciones que le permiten ofrecer grandes ventajas a cualquier interesado en colocar satélites en el espacio. EFE

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