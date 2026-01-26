Un convoy de honor escoltará el féretro del último rehén en Gaza, el policía Ran Gvili

2 minutos

Jerusalén, 26 ene (EFE).- Un «convoy de honor» encabezado por la Policía israelí escoltará hasta el centro forense de Tel Aviv el cuerpo del último rehén que quedaba en Gaza, el del agente Ran Gvili, después de que el Ejército de Israel lo localizara e identificara en la Franja palestina.

La Policía informó en un comunicado de que dicho convoy acompañará el féretro del policía fallecido hasta el Centro Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir, en Tel Aviv.

«Primero en entrar, último en regresar: el Sargento Ran Gvili, de bendita memoria, ha regresado a casa», afirma este cuerpo de seguridad en la nota, publicada poco después de que el Ejército informara del hallazgo de sus restos tras días de búsqueda en un cementerio musulmán de la ciudad de Gaza (norte del enclave) ubicado en la zona que controla Israel.

«Ran será enterrado en Israel con todos los honores», prosigue el comunicado, que indica que el jefe de la Policía, Daniel Levy, habló con el padre de Ran, Itzik Gvili, «le informó sobre los detalles y le extendió un cálido abrazo a él y a toda la familia en nombre de los oficiales de la Policía de Israel».

El jefe policial enfatizó «la determinación y valentía de Ran», oficial que «protegió a los civiles del Estado de Israel con su cuerpo, actuando con valentía y abnegación en defensa de los demás» durante los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que asesinaron a 1.200 personas en territorio israelí.

Con la recuperación del cuerpo de este policía israelí ya se ha completado la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja (lo que ocurrió en los primeros días del alto el fuego que empezó el 10 de octubre) y la entrega de los restos de los 28 muertos. EFE

