Un desaparecido y 10 heridos por el choque de dos embarcaciones en la Costa Azul francesa

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París, 17 ago (EFE).- Una persona estaba desaparecida este lunes por la mañana después del choque durante la noche de dos embarcaciones de recreo frente a las costas de Mandelieu la Napoule, en la Costa Azul francesa, que también causó heridas a otras 10 que pudieron ser rescatadas.

La Prefectura Marítima del Mediterráneo indicó en su cuenta de X que se estaban llevando a cabo «operaciones de salvamento y de búsqueda» después de esa colisión, tras la que se prestó asistencia a los 10 heridos.

Aunque la Prefectura Marítima del Mediterráneo no precisó el estado de esos heridos, el diario Nice Matin señaló que cuatro de ellos estaban graves.

El suceso se produjo poco antes de las 23.00 hora local del domingo (21.00 GMT) cuando dos barcos semirrígidos, uno de 8 metros de largo con 10 personas a bordo y otro de 11 metros con 11, chocaron por razones todavía por determinar.

El dispositivo que se puso en marcha entonces estuvo formado por 64 bomberos y varias embarcaciones, apoyados por gendarmes y policías municipales, además de un helicóptero de la Marina, equipado de una cámara térmica. EFE

ac/alf