Un enfrentamiento entre Los Lobos y Los Choneros deja cuatro muertos en Ecuador

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Quito, 16 ago (EFE).- Una serie de ataques perpetrados la madrugada de este sábado en distintos domicilios de la provincia tropical de Los Ríos, en Ecuador, dejó cuatro personas asesinadas, entre ellas un menor de edad, en hechos que, según las primeras investigaciones policiales, estarían relacionados con una represalia entre las bandas criminales Los Choneros y Los Lobos.

Según las declaraciones a los medios del coronel de la Policía Jorge Borja, los atacantes llegaron inicialmente a una vivienda, donde mediante intimidaciones obtuvieron de un menor de edad información sobre el paradero de una de las víctimas.

Con esos datos, los agresores se trasladaron hasta otro domicilio, donde localizaron y asesinaron a un hombre en presencia de uno de sus familiares.

Posteriormente se dirigieron a otra vivienda, donde ejecutaron a otras dos personas, entre ellas un menor de edad, y finalmente se desplazaron hasta un cuarto domicilio para asesinar a la última víctima.

«Tenemos cuatro víctimas, todas ellas se presume que pertenecen a Los Lobos», señaló la portavoz policial, quien añadió que detrás de los asesinatos estarían presuntos integrantes de Los Choneros.

Según las primeras indagaciones, el múltiple crimen habría sido cometido como represalia después de que a uno de los presuntos integrantes de Los Choneros le robaran una motocicleta.

La Policía maneja como hipótesis que las cuatro víctimas habrían estado implicadas en ese robo, por lo que los integrantes de la banda rival habrían emprendido una acción de venganza contra ellas.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una de las cuatro víctimas registraba antecedentes penales.

El suceso ocurrió al sur de la provincia de Los Ríos, cerca de la frontera con Guayas, una de las provincias más afectadas por la actividad de los grupos criminales.

Los Lobos y Los Choneros son las dos bandas criminales más grandes y activas de Ecuador, un país que atraviesa la peor crisis de seguridad y violencia desde hace varios años. EFE

af/seo