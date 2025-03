Un estudiante israelí detenido y multado en Auschwitz por realizar el saludo nazi

3 minutos

Cracovia (Polonia),10 mar (EFE).- Un estudiante israelí de secundaria fue detenido este domingo por la policía polaca y multado a raíz de una denuncia por realizar un saludo nazi en la entrada del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, en el sur de Polonia, durante un viaje escolar.

El incidente fue confirmado este lunes por la portavoz de la policía de Oświęcim (sur), la población polaca donde se sitúa el campo, Małgorzata Jurecka, quien explicó que los guardias del museo observaron al joven realizando un saludo nazi frente a la puerta principal del antiguo campo Auschwitz I.

«La policía reunió pruebas que confirman el comportamiento del adolescente. A última hora de la tarde (del domingo) fue acusado de exaltar públicamente el nazismo», declaró la portavoz, quien añadió que «el adolescente admitió el delito y se sometió voluntariamente al castigo», tras lo cual se le impuso una multa de unos 350 euros.

El joven, de 17 años, se encontraba en un viaje de estudios organizado por su instituto de secundaria, Kiryat Bialik.

Un compañero suyo, citado por el medio israelí ‘The Times of Israel’, aseguró que el joven «solo estaba saludando a una compañera para interrumpir una fotografía que ella intentaba tomar de las famosas puertas de entrada al campo con la infame inscripción «Arbeit macht frei» («el trabajo os hará libres»).

«Le dije que bajara la mano porque no se veía bien», declaró el compañero del joven, quien declaró también que «los guardias de seguridad no escucharon a nadie, no nos dejaron hablar en absoluto».

Sin embargo, en un vídeo grabado por los estudiantes y difundido por la televisión polaca, se ve cómo el joven volvió a levantar el brazo cuando la chica intentó tomar una segunda instantánea.

En Polonia, realizar el saludo nazi es ilegal bajo las leyes que prohíben los símbolos fascistas, y exaltar públicamente ideologías totalitarias o exhibir símbolos, ropa o gestos relacionados con ellas puede conllevar penas de hasta dos años de prisión.

El Ministerio de Educación israelí emitió un comunicado en el que manifestaba que tomaba «muy en serio este inusual incidente», que calificó de «inaceptable y completamente contrario a los valores de la educación israelí y el significado del viaje a Polonia».

El Museo Auschwitz-Birkenau también condenó el incidente en un comunicado publicado en internet: «cometer un acto así en el sitio donde la Alemania nazi asesinó aproximadamente a un millón de judíos, junto con decenas de miles de polacos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos y otros, no solo es profundamente ofensivo y moralmente reprensible, sino también una violación de la ley».

Cada año, unos 25.000 estudiantes judíos israelíes de secundaria realizan viajes educativos a sitios de Polonia relacionados con el Holocausto.

Estos viajes, interrumpidos durante tres años por desavenencias entre los gobiernos de Israel y Polonia, se han reanudado en 2023.

En enero de 2022, una turista holandesa de 29 años fue detenida por hacer el saludo nazi en el mismo lugar.

Fue arrestada y multada, declarando que se trató de «una broma estúpida» de la cual se arrepentía.EFE

mag/cph/ig