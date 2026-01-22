Un informe sitúa a Londres como líder financiero mundial pero alerta sobre su conectividad

2 minutos

Londres, 22 ene (EFE).- Londres aparece por sexto año consecutivo como el principal centro financiero mundial en el informe anual publicado este jueves por la City of London Corporation, el organismo autónomo que regula el distrito financiero, pero advierte de que debe mejorar la velocidad de internet para mantener su competitividad.

La capital británica encabeza la clasificación, elaborada a partir de 102 métricas públicas, con una puntuación media de 57 -frente a 58 en la edición anterior-, calculada sobre cinco grandes categorías: actividad financiera, talento y capacitación, entorno regulatorio y legal, infraestructura empresarial y ecosistema innovador.

De acuerdo con los autores, se sitúa por delante de Nueva York, segundo con 53 puntos; Singapur, tercero con 47; Fráncfort (42); Hong Kong (41); París (40) y Tokio (35).

Según el informe, Londres destaca en actividad financiera, con un volumen diario de operaciones en divisas de 4,7 billones de dólares, y en innovación tecnológica, siendo la segunda plaza mundial en ‘fintech’ y con 197 compañías de tecnología verde registradas en 2024.

También sobresale en acceso a talento internacional, con un 49 % de trabajadores nacidos en el extranjero y la brecha de género más reducida entre los grandes centros financieros globales.

No obstante, el análisis identifica varias áreas de mejora para el sector financiero londinense, especialmente la velocidad de internet, la más lenta entre los centros estudiados, lo que «podría lastrar el desarrollo en inteligencia artificial y tecnología», donde el Reino Unido ocupa actualmente el tercer puesto mundial.

Además, el informe señala la necesidad de reforzar la formación de empleados y las competencias digitales.

Por su parte, Nueva York lidera en tamaño de mercados de capitales y volumen de inversión tecnológica, mientras Fráncfort destaca en calidad de vida y atracción de talento.

Singapur sobresale por su regulación e infraestructura empresarial eficientes, pese a contar con mercados de capitales más pequeños que Londres o Nueva York. EFE

jm/fjo/psh