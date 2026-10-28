Un juez limita la responsabilidad de la influencer que dijo que Brigitte Macron es hombre

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Redacción Internacional, 28 oct (EFE).- Un juez estatal de Estados Unidos eximió de responsabilidad personal a la influencer y comentarista ultraconservadora Candace Owens en la demanda por difamación lanzada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y su mujer, Brigitte Macron, aunque mantuvo el proceso contra sus dos empresas.

Según informó hoy ‘The New York Times’, el juez del Tribunal Superior del estado de Delaware Sheldon K. Rennie, consideró este martes que carece de jurisdicción sobre Owens, residente en el estado de Tennessee, por lo que desestimó todos los cargos contra ella.

Los Macron demandaron a Owens y sus compañías Candace Owens L.L.C. y GeorgeTom Inc. en julio de 2025, bajo la acusación de que la comentarista afirmó falsamente en su podcast que la primera dama francesa es un hombre, «para promocionar su plataforma independiente, ganar notoriedad y ganar dinero».

«Cada vez que los Macron salen de su casa, lo hacen sabiendo que innumerables personas han oído, y muchos creen, estas viles invenciones. Es invasivo, deshumanizante y profundamente injusto», reza el escrito de acusación.

Una de las mentiras que cita el escrito es la afirmación por parte de Owens de que la primera dama nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre legal del hermano de Brigitte, y que posteriormente transicionó para convertirse en mujer.

Según el ‘The New York Times’, la decisión judicial implica que Owens no podrá ser condenada como persona física en este proceso, por lo que sus activos personales quedarían también protegidos.

El juez tendrá ahora que pronunciarse sobre el tiempo que transcurrió entre las supuestas difamaciones y la demanda de los Macron, ya que en función de ese plazo la iniciativa judicial de la pareja francesa podría ser desestimada en su totalidad.

Owens se mostró eufórica en su primera reacción a la decisión judicial en su cuenta de la red social X y se mostró «tremendamente agradecida» al juez, al considerar que examinó su caso de manera «objetiva, pese a los relatos falsos de los medios y a las presiones gubernamentales».

Mientras, el despacho de abogados que representa a los Macron, Clare Locke, se congratuló por la decisión judicial de mantener el proceso contra las compañías de Owens y aseguró que buscará otras vías para hacer que la influencer responda personalmente. EFE

er/rml

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