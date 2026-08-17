Un muerto y cuatro heridos en ataque ruso contra sucursal del correo ucraniano en Donetsk

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Berlín, 17 ago (EFE).- Una persona murió y cuatro resultaron heridas debido a un ataque con drones rusos que destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta, el correo ucraniano, en Kramatorsk, región de Donetsk, informó la empresa en Telegram.

«Un ataque con drones destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta en la región de Donetsk. Como resultado de este cínico ataque enemigo contra la infraestructura civil en Kramatorsk, uno de nuestros compañeros murió y otros cuatro resultaron heridos de diversa gravedad», declaró la empresa.

Tras el ataque se están llevando a cabo trabajos de limpieza y la empresa dijo que en breve se dispondrá de información detallada sobre los envíos dañados.

«Indemnizaremos a los clientes por el valor declarado de los envíos destruidos en el ataque. Nova Poshta ya ha activado rutas logísticas alternativas para minimizar posibles retrasos en las entregas», dice el comunicado. EFE

rz/ah