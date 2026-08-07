Un pozo en una aldea remota de la India se vuelve viral por un inusual oleaje en su agua

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Nueva Delhi, 7 ago (EFE).- Un pozo de 5,5 metros de profundidad situado en una aldea remota del estado occidental indio de Gujarat se ha vuelto viral por tener un inusual oleaje que ha desatado el temor de los vecinos por un posible terremoto, aunque las autoridades han descartado la actividad sísmica.

«A partir de los informes que circulan en las redes sociales sobre el pozo en Virparda, los geólogos visitaron el lugar hoy. Su evaluación preliminar sugiere que el movimiento del agua es causado probablemente por aire atrapado debajo de la superficie. A medida que este se desplaza, crea estas ondulaciones», declaró a los medios el jefe del distrito de Morbi, donde se encuentra el pozo, Swapnil Khare.

Khare añadió que su oficina ha solicitado al Instituto de Investigación de Aguas Subterráneas de Gujarat que realice un estudio detallado y presente un informe oficial para documentar el fenómeno.

Según la explicación preliminar de los expertos, tras las fuertes lluvias registradas por el monzón, el nivel del agua subterránea de la zona está subiendo a gran velocidad. Al subir, el agua empuja con fuerza el aire que estaba atrapado en las grietas y poros de las rocas bajo la tierra.

Cuando ese aire a presión logra escapar finalmente hacia la superficie a través del pozo, provoca ese oleaje que parece un movimiento sísmico, indican los geólogos.

Una vez que las autoridades han descartado cualquier peligro tectónico, el temor inicial ha dado paso a la curiosidad, convirtiendo el lugar en una atracción que ha llenado las redes sociales de vídeos sobre el inusual movimiento del agua de este bautizado en internet como un «misterioso pozo». EFE

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