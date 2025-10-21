Un seísmo de magnitud 5 sacude el norte de Mongolia sin causar víctimas

Pekín, 21 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 5 se registró este lunes a las 17:14 hora local (09:14 GMT) en la provincia de Huvsgul, en el norte de Mongolia, informó la agencia estatal Montsame.

El epicentro se situó a unos 18 kilómetros al sureste del centro administrativo del distrito de Tsetserleg, y el temblor provocó que algunos objetos colocados en estanterías y colgados en paredes cayeran al suelo, relataron residentes locales citados por la agencia.

Las autoridades no han comunicado daños personales, aunque el movimiento telúrico fue sentido «fuertemente» por los habitantes locales de la zona, una región montañosa cercana a la frontera con Rusia.

De acuerdo con Montsame, la provincia de Huvsgul ha registrado trece terremotos de magnitud superior a 3,5 desde comienzos de este año.

La misma zona experimentó en enero de 2021 un seísmo de magnitud 6,5 en el distrito de Khankh, considerado uno de los más fuertes en la región en las últimas décadas. EFE

