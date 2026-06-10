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Un terremoto de magnitud 6 sacude la Isla Sur de Nueva Zelanda

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Sídney (Australia), 10 jun (EFE).- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este miércoles la región de las islas Auckland, al sur de Nueva Zelanda, sin que las autoridades hayan informado de víctimas o daños materiales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, el seísmo ocurrió a las 12:44 hora local de Nueva Zelanda (00:44 GMT), con epicentro situado al sur del país, frente a la costa de este grupo de islotes inhabitados, y a una profundidad de 13,7 kilómetros.

Asimismo, la evaluación preliminar de USGS situó el riesgo de pérdidas económicas y víctimas en nivel verde, lo que sugiere un impacto limitado.

Las islas Auckland forman un remoto archipiélago subantártico situado a unos 460 kilómetros al sur de la Isla Sur de Nueva Zelanda y no cuentan con presencia humana permanente.

Nueva Zelanda se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. El país aún recuerda el devastador terremoto que sacudió Christchurch el 22 de febrero de 2011, de magnitud 6,3, que causó 185 muertos y provocó graves daños en la segunda ciudad más poblada del país. EFE

emg/pav/rrt

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