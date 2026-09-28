Un trabajador muerto y otro desaparecido tras derrumbe de una obra en un hotel de Portugal

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Lisboa, 28 sep (EFE).- Un trabajador ha resultado muerto y otro permanece desaparecido tras producirse un derrumbe en la obra de un hotel en la aldea de Porto Corvo, perteneciente al municipio de Sines (a unos 160 kilómetros al suoreste de Lisboa), donde los equipos de emergencias siguen trabajando en las labores de rescate.

El comandante de los bomberos voluntarios de Sines, Vítor Gonçalves, dijo a la prensa que continúan trabajando en la retirada de tierra, que les permitió encontrar el cuerpo del primer trabajador, y que esperan puedan localizar al segundo en breve.

«Se trata de un trabajo muy laborioso y que requiere mucho cuidado, casi manual, para intentar encontrar al trabajador», explicó el responsable de los bomberos, que atribuyó el derrumbe a un deslizamiento natural de tierra que sepultó a los trabajadores, aunque se está a la espera de ulteriores investigaciones. EFE

lmg/fpa