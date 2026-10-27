Un tribunal de Zimbabue absuelve a la exesposa del vicepresidente de intento de asesinato

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Harare, 27 oct (EFE).- Un tribunal regional de Harare absolvió este martes a Mary Mubaiwa, exesposa del vicepresidente de Zimbabue, Constantino Chiwenga, del delito de intento de asesinato tras ser acusada de desconectar el soporte vital de su cónyuge en un hospital de Sudáfrica y permanecer siete años en prisión preventiva.

El magistrado Musaiona Shortgame dictó la absolución al determinar que la prolongación indefinida del proceso vulneró los derechos fundamentales de la acusada y le causó un «perjuicio mental, físico y financiero».

Durante los siete años que duró la causa, la exmodelo sufrió debido a una enfermedad linfática que derivó en la amputación de su brazo derecho y su pierna izquierda.

El fallo se produjo tras el rechazo del juez a una nueva petición de la Fiscalía para aplazar el juicio, debido a la promoción al Tribunal Superior de Harare de la magistrada previa, Feresi Chakanyuka, por lo que requería tiempo para reordenar la causa y coordinar a sus testigos.

Chiwenga era el denunciante principal en el proceso judicial iniciado en 2019, en el que acusaba a su entonces esposa de intentar matarlo mientras se encontraba hospitalizado en Sudáfrica al desconectar sus sistemas de soporte vital.

«Ella no tenía que responder a ninguna acusación. Se trató de persecución por parte de su exmarido», dijo a EFE Beatrice Mtetwa, abogada de Mubaiwa.

«Él no se presentó ante el tribunal en varias ocasiones durante el juicio para prestar declaración y no se le emitió ninguna orden de arresto por no comparecer. Pero estoy satisfecha con el resultado del juicio», añadió la defensa.

El caso, que se desarrolló a puerta cerrada mientras la acusada permanecía en prisión preventiva, había contado previamente con el testimonio del médico personal del vicepresidente y exviceministro de Sanidad, John Mangwiro.

Mangwiro sostuvo ante el tribunal que en julio de 2019 escuchó gritar al vicemandatario después de que Mubaiwa supuestamente le retirara una vía intravenosa insertada en el pecho, aunque la rápida intervención del personal sanitario evitó consecuencias fatales.

La defensa rechazó esta acusación al calificarla de «fabricada» y asegurar que Mubaiwa solo asistía a su cónyuge durante la enfermedad.

Chiwenga, un general retirado del Ejército, encabezó en 2017 el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Robert Mugabe, en el poder desde 1987, e instauró a Emmerson Mnangagwa como jefe de Estado.

Mnangagwa, de 84 años, fue elegido en los comicios de 2018 y reelegido en 2023 en un proceso disputado por la oposición.

Aunque su mandato constitucional concluye en agosto de 2028, las iniciativas para prorrogar su permanencia en el poder hasta 2030 han avivado las disputas internas dentro del oficialismo de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) entre leales al presidente y sectores afines a Chiwenga. EFE

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