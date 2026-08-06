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Un ucraniano detenido en Alemania bajo sospecha de preparar sabotaje

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Berlín, 6 ago (EFE). Un ciudadano ucraniano de 33 años ha sido detenido en Alemania bajo sospecha de preparar actos de sabotaje contra una empresa de armamento en el sur de Alemania por encargo de un servicio secreto extranjero, informaron este jueves la Fiscalía General de Múnich y la Oficina Regional de los Criminal (LKA) de Baviera.

La orden de detención fue dictada por un tribunal de Múnich y en la captura participaron agentes de la LKA bávara y de la policía del vecino estado federado de Turingia.

El imputado es considerado un «agente de bajo nivel» que, según la clasificación de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, son reclutados por servicios secretos para desarrollar operaciones relativamente sencillas.

En el caso del detenido su misión habría sido hacer tomas de la empresa con el objetivo de preparar un sabotaje.

No está claro qué país estaba detrás de las actividades del detenido.

El que tuviera como objetivo una empresa de armamento hace plausible la sospecha de que el hombre trabajaba por encargo ruso. EFE

rz/rml

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